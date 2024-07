A breve si terrà un importante evento di presentazione ufficiale da parte del noto produttore tech OnePlus. Durante la giornata del 16 luglio 2024, l’azienda annuncerà infatti il suo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Nord 4, nuovo mid-range dell’azienda che avrà in comune diverse specifiche tecniche con il cugino OnePlus Ace 3V. Dal punto di vista estetico, invece, l’azienda sembra aver deciso di cambiare rotta, con un look totalmente nuovo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Nord 4 in dirittura d’arrivo, eccolo nei teaser con un nuovo design

Nel corso delle ultime stato avvistato in alcune immagini teaser ufficiali il nuovo smartphone di fascia media di OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Nord 4. Quest’ultimo dovrebbe essere in realtà una sorta di versione re-branded dello scorso OnePlus Ace 3V, il quale era disponibile all’acquisto per il solo mercato asiatico.

Se dal punto di vista tecnico i due dispositivi avranno molto in comune, così non sarà dal punto di vista del design. Il nuovo medio di gamma di OnePlus, secondo le immagini teaser ufficiali, sarà infatti caratterizzato sul retro dalla presenza di due fotocamere di forma circolare poste orizzontalmente sulla scocca. Il modulo fotografico avrà una rifinitura lucida, mentre il resto della backcover avrà una rifinitura opaca.

A quanto pare, infatti, i materiali utilizzati per realizzare la backcover saranno vetro e metallo. Come già detto, invece, le specifiche tecniche tra i due dispositivi dovrebbero essere le stesse. Ve le riassumiamo qui di seguito.

• Display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.74 pollici in risoluzione 1.5K con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore Snapdragon 7+ Gen 3

• Doppia fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP e sensore grandangolare da 8 MP

• Batteria con una capienza capienza 5500 mah e con supporto alla ricarica rapida da 100W

• Altro: supporto alla connettività 5G, Wi-Fi 6, chip NFC per i pagamenti contacless, speaker stereo