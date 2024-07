Google Pixel 8 Pro è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, un minimo storico che fa gola a tantissimi consumatori sull’intero territorio nazionale, pronti a tutto pur di riuscire a ridurre al massimo la spesa da sostenere sull’acquisto di uno degli smartphone più richiesti e desiderati del momento.

Dimensionalmente il dispositivo risulta essere leggermente superiore alla media, raggiungendo per la precisione 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 213 grammi. Il processore non è nientemeno che l’ottimo Google Tensor G3, un SoC octa-core di ottima qualità, che viene supportato dalla presenza di una GPU Immortalis-G715s MC10, con 12GB di RAM ed una memoria massima interna di 1TB (non espandibile tramite microSD).

Ricevete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, correndo subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Google Pixel 8 Pro: offerta incredibile su Amazon

Potete acquistare in questi giorni un Google Pixel 8 Pro ad un prezzo estremamente conveniente, infatti il suo valore finale è ridotto del 26% rispetto al listino originario, così da poter investire solamente 859 euro, contro i 1159 euro previsti originariamente. Effettuate l’ordine al seguente link.

Il dispositivo presenta un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un LTPO OLED, con LTPO si indica la possibilità di modificare il refresh rate fino ad un valore minimo di 1Hz ed un massimo di 120Hz, con protezione Gorilla Glass Victus 2, ed anche 490 ppi, mantenendo comunque una risoluzione di 1344 x 2992 pixel. L’altro punto a favore di questo ottimo smartphone è sicuramente il comparto fotografico, composto precisamente da tre sensori: principale da 50 megapixel, seguito poi da due secondari da 48 megapixel, il tutto per riuscire a realizzare scatti a 8165 x 6124 pixel, nonché video in 4K con zoom ottico massimo di 5X. La batteria è un componente da 5050mAh, con supporto alla ricarica rapida ad una buona velocità, anche se non altissima come le concorrenti.