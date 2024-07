Gli SSD sono gli hard disk del futuro, molto più rapidi di un classico disco ottico, proprio per la loro capacità di raggiungere velocità di trasferimento decisamente elevate, ed allo stesso tempo avere la certezza di occupare uno spazio inferiore ai cosiddetti rivali. Tra i tantissimi produttori presenti sul mercato, troviamo senza dubbio Samsung, capace di mettere a disposizione del pubblico attuale una serie di ottime soluzioni di altissima qualità.

Il migliore in circolazione resta senza dubbio Samsung SSD 870 EVO, hard disk interno, quindi da integrare direttamente all’interno di un notebook o un PC desktop, nel suo classico formato da 2,5 pollici (quindi piccole dimensioni). Il modello in questione ha una capacità di 1TB, con intelligent turbo write, colorazione nera e rivestimento opaco che lo rende decisamente accattivante e bello da vedere, oltre che funzionale.

SSD Samsung è in offerta su Amazon: ecco il suo prezzo

Quanti di voi sono alla ricerca di un buon SSD Samsung? dovete sapere che il modello di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso del nostro articolo può essere acquistato ad una cifra di tutto rispetto su Amazon, considerando comunque il suo listino iniziale di 139 euro. Il risparmio in questo caso è del 33%, così da poter spendere, in finale, solamente 93,80 euro, sempre approfittando di garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete questo link per l’acquisto.

Il risparmio non passa comunque per le specifiche tecniche, proprio perché l’interfaccia permette di raggiungere il limite massimo SATA in termini di velocità di trasferimento, pari a 560/530 MB/s in lettura e scrittura sequenziali. E’ presente anche il software Samsung Magician 6, per gestire l’unità con gli strumenti necessari per installare continuamente aggiornamenti di vario tipo e genere, e mantenerla sempre al passo con i tempi.