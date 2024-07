Xiaomi MIX FOLD 4, lo smartphone foldable sarà una esclusiva per la Cina

Xiaomi non presenterà il MIX FOLD 4 a livello globale e, di conseguenza, la commercializzazione avverrà esclusivamente in Cina

Uno dei nuovi smartphone più attesi dagli appassionati Xiaomi è certamente il MIX FOLD 4. Lo smartphone pieghevole dovrebbe arrivare a luglio e rappresenterà la massima espressione delle potenzialità del brand in termini di device foldable.

Gli analisti hanno più volte confermato che il lancio del MIX FOLD 4 sarebbe stato a livello globale ma, in queste ore, è arrivato in importantissimo aggiornamento. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, il nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi sarà venduto esclusivamente in Cina.

Il produttore non sembra interessato, almeno al momento, a presentare il foldable a livello globale. Il motivo non è del tutto chiaro ma non sorprende che il brand cinese voglia dare un impronta di esclusività al proprio prodotto commercializzandolo esclusivamente in madrepatria.

Dal punto di vista tecnico, il Xiaomi MIX FOLD 4 andrà a migliorare sotto diversi punti di vista la precedente generazione. Il device è conosciuto negli uffici del brand con il nome in codice “goku” seguito dal numero di modello interno “N18”.

Attualmente, sono note due varianti contraddistinte rispettivamente dai numeri di modello “24072PX77C” e “24076PX3BC”. I due smartphone pieghevoli saranno perfettamente identici tranne che per un elemento. Il primo numero di serie corrisponde al MIX FOLD 4 dotato di connettività satellitare mentre il secondo ne è sprovvisto. Inoltre, la lettera “C” presente alla fine del numero di modello sottolinea che si tratta delle versioni cinesi dei dispositivi.

Considerando questi aspetti, Xiaomi sembra intenzionata ad applicare una nuova politica di vendita dei propri smartphone pieghevoli a livello globale. Infatti, è atteso il lancio anche del MIX Flip, smartphone pieghevole con apertura a conchiglia.

Questo modello sarà l’unico commercializzato a livello mondiale, probabilmente per massimizzare l’attenzione degli addetti ai lavori e migliorarne le performance di vendita. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.