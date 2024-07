Vivo X200, emergono le prime indiscrezioni sulla scheda tecnica

Vivo X200 sarà il prossimo device di riferimento per il brand e possiamo scoprire i primi dettagli sulla possibile scheda tecnica

La famiglia Vivo X200 si preannuncia composta da due device, la versione base e il modello Pro. Nonostante il lancio sia ancora lontano in quanto previsto per l’autunno, stanno iniziando ad emergere alcune indiscrezioni sulla loro scheda tecnica.

Le differenze principali tra i due modelli risiederanno nelle dimensioni del display, che nel modello Pro sarà più grande. Stando a quanto svelato da Digital Chat Station, il modello X200 Pro potrà contare su un pannello da 6.7 pollici di diagonale.

Ne consegue che il Vivo X200 dovrà differenziarsi e il produttore sta valutando di realizzare un telefono di dimensioni compatte. La diagonale del display sarà compresa tra i 6.4 e 6.5 pollici, con un pannello piatto.

Per mantenere le dimensioni generali contenute, Vivo lavorerà per ottimizzare il rapporto screen-to-body. Per questo motivo, le cornici saranno molto strette e consentiranno al display di coprire gran parte della superficie frontale.

La informazioni svelate da Digital Chat Station indicano che il display di Vivo X200 avrà una risoluzione di 1.5K e un refresh rate a 120Hz. Il rapporto di visione sarà di circa 19,5:9, una soluzione pensata per la fruizione dei contenuti multimediali. Passando al comparto fotografico del device, il produttore ha optato per inserire una tripla ottica. La fotocamera principale sarà da 50 megapixel a cui si affiancherà un teleobiettivo dotato di zoom ottico 3x. Alcuni report indicano che Vivo utilizzerà un chip di imaging proprietario per sfruttare al meglio le ottiche e migliorare la qualità e la resa generale. Il System-on-Chip sarà condiviso tra il modello base e l avariante Pro ed entrambi utilizzeranno il chipset Dimensity 9400. Purtroppo, non ci sono ulteriori informazioni disponibili e non resta che attendere maggiori indiscrezioni che certamente non tarderanno ad arrivare.