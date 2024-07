Dopo aver visto l’arrivo ufficiale del fratello maggiore Pro ora assistiamo al debutto sempre ufficiale della variante base, parliamo di Vivo Pad 3 che è più modesto del Pro sia come specifiche che come prezzo di vendita.

Le specifiche

Il tablet in arrivo avrà tre colorazioni quali: Cold Star Gray, Spring Tide Blue e Thin Rain Purple, per un Pad 3 dotato di scocca in metallo le cui misure spaziali sono pari a 266,43 x 192 x 6,57 mm per un peso totale di 589 grammi.

Per quanto riguarda invece il display, a bordo avremo un pannello LCD da 12,1 pollici e risoluzione 2.8K (2.800 x 1.968 pixel) con form factor 7:5 e refresh rate a 144 Hz, luminosità di picco a 600 nits, con cornici che davanti includono una fotocamera da 5 MP, da 8 MP invece posteriormente, presente anche il supporto alla Vivo Pencil 2s che si aggancia e carica magneticamente sul bordo laterale apposito.

Per quanto riguarda la parte hardware, a muovere il tablet abbiamo lo Snapdragon 8s Gen 3, versione leggermente più moderata rispetto al 8 gen 3, CPU a 4 nm con architettura octa-core: 1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520, GPU Adreno 735, le memorie saranno in tagli da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di memorie di storage UFS 4.0.

La connettività invece sarà dotata di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e una porta USB-C 3.2 Gen 1, quest’ultima consentirà la ricarica rapida a 44W della capiente batteria da 10.000mAh.

Al momento il tablet è disponibile in Cina al prezzo di: 319€ per la versione da 8/128 GB, 358€ per la variante da 8/256 GB, 396€ per il taglio da 12/256 GB e infine 434€ per quella più capiente da 12/512 GB.

Non si sa ancora nulla per il suo eventuale approdo sul mercato italiano, tantomeno dell’eventuale prezzo al netto dei dazi sulle importazioni dalla Cina, non rimane dunque che attendere per capire se il tablet arriverà anche all’interno del mercato italiano probabilmente bisognerà attendere ancora un paio di settimane.