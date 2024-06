Vivo X200 Pro: ecco le prime specifiche online

In rete sono trapelate le prime info sul prossimo top di gamma di casa Vivo, parliamo di X200 ed in particolare del modello Pro

Vivo ha deciso di tornare a far parlare di se, dopo un primo inizio a piccoli passi in Italia con il suo Vivo 40 SE 5G, dispositivo con un prezzo sotto i 300 euro, venduto in Italia in bundle con Windtre a 299,90 euro, ora ha deciso di fare qualcosa di più corposo, molto presto arriverà infatti il suo top di gamma, Vivo X200, device che avrà il compito di portare Vivo in alto nel mondo degli smartphone.

In attesa della sua presentazione ufficiale in rete stanno come di rito iniziando a trapelare numerose voci in merito le sue possibili specifiche tecniche, nello specifico della variante Pro, vediamo insieme cosa è emerso.

Specifiche da top

Rispetto ai predecessori il prossimo device top di gamma Vivo dovrebbe presentare dei miglioramenti evidenti a partire dallo schermo, quest’ultimo sarà leggermente curvo e avrà una risoluzione di 1,5K, con cornici ulteriormente ottimizzate, con una diagonale che sarà da 6,7 pollici o 6,8 pollici, ovviamente il sensore di impronta sarà sotto quest’ultimo e a ultrasuoni.

La batteria sarà decisamente capiente, dovrebbe essere una batteria, al silicio, con una capacità di 6.000 mAh, sul posteriore poi dovremmo avere ben tre sensori fotografici con uno periscopico.

Per quanto riguarda invece il SoC, assisteremo all’esordio del chip MediaTek Dimensity 9400, il quale verrà montato sia su Vivo X200 Pro che X200 standard, quest’ultimo a detta di MediaTek dovrebbe rivaleggiare senza problemi con il prossimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio che necessitano di una conferma la quale potrebbe arrivare nei prossimi mesi a ridosso del lancio dello stesso, grande attenzione è sicuramente puntata sul processore dal momento che si tratta di un tuffo di MediaTek nella competizione aiutata in modo diretto da Arm che le ha fornito il progetti necessari per ridurre tempi e costi di produzione, cosa che vedremo riproporsi anche a livello PC.