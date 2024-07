Ferrari: programmi di garanzia estesa per le auto ibride plug-in

Ferrari lancia un sistema di garanzie per le sue auto aventi un motore ibrido plug-in come i modelli SF90 Stradale o SF90 Spider. I Warranty Extension Hybrid e Power Hybrid vogliono dare la clientela un senso maggiore di affidabilità assicurando loro che le vetture supersportive Ferrari ibride nel tempo continuino ad avere le prestazioni eccezionali per il quale le hanno acquistate.

I nuovi programmi di garanzia sono disponibili in pacchetti rinnovabili da due a quattro anni. Per attivarli, chi possiede un’ibrida Ferrari, può recarsi presso qualsiasi concessionario ufficiale. Nel pacchetto la società ha incluso anche un’altra novità che in molti apprezzeranno di sicuro. Dopo 8 anni la batteria verrà sostituita senza costi aggiuntivi in modo che l’auto possegga sempre la stessa potenza. Al momento, i proprietari di vetture plug-in del brand godono di una garanzia valida cinque anni. Con il nuovo programma Warranty Extension Hybrid, invece, possono avere tale garanzia fino all’ottavo anno dal loro acquisto.

Una garanzia ancora più lunga con il secondo pacchetto Ferrari

Il pacchetto Power Hybrid consente di estendere la garanzia sulle principali componenti del powertrain, comprese quelle ibride, dall’ottavo al sedicesimo anno a differenza della prima opzioni. Anche in questo caso, la Ferrari sostituirò la batteria ibrida senza costi aggiuntivi stavolta quando l’auto compirà 16 anni. In caso di futuri sviluppi delle batterie (considerando i numerosissimi studi e le sperimentazioni attive) la Ferrari darà ai clienti le versioni aggiornate di quest’ultime, assicurando così che le vetture siano sempre equipaggiate con la tecnologia più avanzata disponibile.

Come per gli altri pacchetti di estensione di garanzia Ferrari, anche i programmi Warranty Extension Hybrid e Power Hybrid possono essere trasferiti ai successivi proprietari della vettura in caso di passaggio. È probabile che la società possa anche decidere di introdurre un programma di garanzia simile a quello delle ibride plug-in alle future elettriche, prevedendo la sostituzione del pacco batteria ogni 8 anni. La Ferrari ha infatti in programma di lanciare fra non molto il modello elettrico sportivo a un prezzo di circa 500 mila euro.