Le offerte di Very Mobile sono progettate per essere flessibili e trasparenti. Inoltre, non sono previsti vincoli di durata, costi nascosti o penali di disattivazione. La rete Very Mobile copre il 99,7% del territorio, offrendo una connessione 4G stabile e veloce, con una velocità di download e upload fino a 30 Mbps. Grazie all’hotspot incluso, i clienti possono utilizzare i loro Giga su altri dispositivi connessi in Wi-Fi.

Tre le offerte presentate dall’operatore c’è Promo FLASH BACK! XL che offre ai nuovi utenti minuti ed SMS illimitati e 150GB per il traffico internet. Inoltre, è compreso il primo mese di ricarica omaggio. E c’è di più. L’attivazione della promo, la SIM e la sua spedizione sono completamente gratis.

Very Mobile: promo e vantaggi imperdibili

Promo FLASH BACK! XL rappresenta un’occasione imperdibile. Per attivarla basta recarsi sul sito web dell’operatore e cliccare su “Ottieni l’offerta”. A questo punto basta seguire le istruzioni per ricevere la SIM direttamente a casa in circa 5 giorni lavorativi. Dopo averla ricevuta, i clienti possono scaricare l’app Very Mobile e attivare la SIM tramite SPID o video identificazione. In alternativa, è possibile acquistare e attivare la SIM direttamente in negozio in pochi minuti.

Per qualsiasi esigenza, il team di Very è sempre disponibile. I clienti possono consultare la sezione Supporto sul sito o app, oppure chiamare gratuitamente il 1929 per assistenza sull’acquisto, attivazione della SIM o altre richieste. La promo, oltre ad offrire un pacchetto dati completo mette a disposizione degli utenti una serie di vantaggi aggiunti. Very Mobile include gratuitamente servizi come “Ti ho cercato” e “RingMe“. Inoltre, è compresa la funzionalità hotspot, che permette di condividere la connessione con altri dispositivi.

Nel caso in cui esauriscano i Giga, la navigazione viene bloccata automaticamente. Ripristinare l’offerta è facile: basta aprire l’app e toccare il pulsante fucsia “Rinnova” per riattivarla immediatamente al solito costo per un nuovo mese. Non ci sono più preoccupazioni riguardo le ricariche grazie al servizio di ricarica automatica, gratuito e già incluso nelle offerte Very Mobile. Il sistema addebita solo il costo del rinnovo, senza costi extra, garantendo comodità e convenienza.

Chi viaggia nell’Unione Europea ha a disposizione 6,4 Giga, insieme a minuti e SMS, senza costi aggiuntivi. I clienti possono verificare i Giga disponibili per l’uso in UE tramite l’app Very. A completare la serie di vantaggi c’è il prezzo dell’offerta. Very Mobile offre la sua Promo FLASH BACK! XL a soli 5,99 euro.