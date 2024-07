Il multitasking su Android ha subito un notevole miglioramento. Recentemente, con un nuovo aggiornamento, tutti gli smartphone con il sistema operativo del robot possono visualizzare due app contemporaneamente. Ciò è possibile attraverso la modalità split screen con un layout destra-sinistra, e non più solo alto-basso, anche in modalità portrait (verticale). Tale innovazione è stata introdotta tenendo conto del rapporto quasi quadrato degli schermi pieghevoli, il che consente una suddivisione dello schermo che non compromette la leggibilità dei contenuti. La modifica potrebbe suggerire indirettamente l’imminente debutto del Pixel Fold 2 o Pixel 9 Pro Fold.

Pixel 2 Pro Fold: ecco i nuovi dettagli emersi

Mishaal Rahman di AndroidAuthority ha spiegato che il cambiamento nel codice è avvenuto con la distribuzione di Android 14 QPR2. Nel codice AOSP, dove è stata identificata la funzione dello schermo diviso in modalità verticale, è presente anche la configurazione “goldfish” per il Pixel Fold 2. Tale configurazione consente agli sviluppatori di simulare le impostazioni del display e del sistema del dispositivo hardware per cui stanno testando le applicazioni. In tal caso, viene confermato che il test riguarda proprio il prossimo pieghevole dell’azienda di Mountain View. Quest’ultimo, secondo Rahman, verrà presto commercializzato e presenterà il nome di Pixel 9 Pro Fold.

La configurazione “goldfish” rivela anche la risoluzione del display del foldable: 2.076×2.152pixel. La seconda generazione del pieghevole dovrebbe essere annunciata durante l’evento che Google terrà il 13 agosto. In occasione di quest’ultimo saranno presentati anche Pixel 9, 9Pro, 9ProXL e il Watch 3.

La nuova funzionalità di split screen verticale su Android 14 QPR2 dimostra l’impegno di Google nel migliorare continuamente l’esperienza utente. L’aggiornamento in arrivo perfeziona la produttività degli utenti. E non solo. Quest’ultimo apre anche la strada a nuove possibilità per l’interazione con le applicazioni e i contenuti multimediali. Con l’attesa presentazione dei nuovi dispositivi Google, compreso il Pixel 9 Pro Fold, il futuro del multitasking su Android appare più promettente che mai.