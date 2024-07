Il mese di luglio si annuncia ricco di opportunità per i clienti e i potenziali nuovi utenti di WindTre. Il gestore ha lanciato una serie di offerte che promettono di catturare l’attenzione, con vantaggi che spaziano da prezzi competitivi a smartphone gratuiti. Per chi è alla ricerca di un nuovo operatore, è il momento giusto per dare uno sguardo alle proposte di WindTre.

Le nuove offerte WindTre

Tra le offerte principali spicca la WindTre Pack 5G Reload exChange. Con un costo di soli 9,99 euro al mese, questa opzione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS e ben 200 GB di traffico dati per una navigazione veloce e senza pensieri. Un ulteriore incentivo è rappresentato dalla possibilità di ricevere gratuitamente uno Xiaomi Redmi 13C, previa consegna del vecchio dispositivo presso un punto WindTre, dove sarà valutato e rimborsato.

Per coloro che desiderano mantenere il proprio smartphone, WindTre propone l’offerta WindTre Start 5G a 12,99 euro al mese. Anche in questo caso, i clienti possono usufruire di minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB di dati per navigare alla massima velocità. Inoltre, l’offerta include un OPPO A79 5G senza costi aggiuntivi, rendendo l’upgrade del telefono una scelta economica e conveniente.

La WindTre Unlimited Smart 5G, al prezzo di 14,99 euro, rappresenta una soluzione per chi desidera il massimo della flessibilità. Oltre ai minuti illimitati e 200 SMS, i clienti beneficiano di Giga illimitati per navigare senza restrizioni, 50 minuti di chiamate internazionali e uno smartphone A15 5G senza ulteriori spese. In aggiunta, l’accesso a un call center dedicato senza attese rende l’offerta ancora più allettante.

Infine, la WindTre Unlimited 5G, al costo di 29,99 euro al mese, propone una soluzione completa con minuti e SMS illimitati, 200 minuti per chiamate internazionali e dati illimitati. Con questa offerta, i clienti possono anche portare a casa un Samsung A53 5G, una promozione che unisce la qualità del servizio a un valore tangibile.

Qualità, competitività e smartphone gratis!

Con queste proposte, WindTre non solo si distingue per la qualità e la competitività delle sue offerte, ma offre anche l’opportunità di aggiornare il proprio smartphone senza costi aggiuntivi. Un luglio da non perdere per tutti coloro che desiderano unire vantaggi economici a tecnologie all’avanguardia.