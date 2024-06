Very Mobile è un operatore telefonico virtuale che si è subito distinto sin dal suo lancio nel panorama delle telecomunicazioni italiano.

Si è distinto talmente tanto bene da conquistare la fiducia di circa 6,2 milioni di clienti, che giorno dopo giorno decidono di confermare il proprio attestato di stima nei confronti dell’operatore.

Essendo un operatore telefonico virtuale, Very Mobile non possiede infrastrutture proprie, ma per distribuire i propri servizi si appoggia sulla rete di Windtre.

La fiducia dei clienti è stata subito conquistata grazie a un ampio ventaglio di tariffe telefoniche scelte con cura in base all’ottima qualità dei servizi e a dei prezzi davvero concorrenziali.

Very Mobile: tutte le tariffe dell’operatore pensate per i clienti

Very Mobile possiede al momento le seguenti promozioni telefoniche: