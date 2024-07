TIM: a SORPRESA le nuove Power arrivano a 300 GB in 5G

Sono ancora disponibili per moltissimi utenti le offerte di TIM, quelle che a loro interno includono il meglio. Le Power racchiudono minuti, messaggi e tanti giga con prezzi molto più accessibili del solito.

Le offerte sono tre, diverse ma molto simili per determinati aspetti. A poter sottoscrivere non sono tutti gli utenti, in quanto TIM ha deciso di concederle solo a coloro che provengono da determinati gestori.

TIM: le nuove offerte Power sono disponibili, ecco fino a 300 giga al mese in 5G

Andando per ordine, si comincia con la famosissima offerta Power Special, una promozione mobile che da poco esiste. Il prezzo mensile equivale a 9,99 € per tutti coloro che possono sceglierla, con i contenuti che partono con minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti. La connessione ad Internet è garantita con 300 giga in 5G tutti i mesi, anche quelli compresi per l’estero.

Ora è il turno della Power Iron, offerta che mensilmente garantisce agli utenti un prezzo di soli 6,99 €. Basta questo per avere anche in questo caso minuti senza limiti e 200 messaggi ma con 150 giga in 4G ogni mese.

Praticamente simile è l’offerta che segue, ovvero la Power Supreme Easy, una soluzione che mensilmente costa 7,99 € per tutti. Oltre a minuti e messaggi già visti nelle offerte precedenti ci sono 200 giga in 4G per la navigazione sul web.

Le grandi occasioni però non finiscono qui in quanto TIM ha deciso di offrire il primo mese gratuitamente a tutti coloro che possono scegliere una di queste tre Power. Si comincerà quindi a pagare dal secondo mese in avanti. Per quanto concerne poi la possibilità di scegliere una delle offerte, bisognerà per forza fare riferimento a determinati gestori di provenienza. L’azienda consente l’attivazione di una di queste soluzioni solo a coloro che provengono da Iliad o da uno dei tantissimi gestori virtuali presenti in Italia.