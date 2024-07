WhatsApp: cosa cambierà con i due aggiornamenti nuovi

Alla lunga WhatsApp è diventata l’applicazione perfetta e preferita per gli utenti, siccome consente di fare tantissime cose. Chi lo utilizza sa benissimo che non può farne a meno, sia per le comunicazioni con la famiglia, che con gli amici che con l’ambiente di lavoro. La nota piattaforma di messaggistica istantanea però per arrivare a questo punto ha impiegato diversi anni, tenendo peraltro anche a bada la concorrenza.

Ogni aggiornamento è stato pensato appositamente per dare agli utenti quel quid in più per scegliere WhatsApp. Proprio durante l’ultimo periodo l’applicazione ha introdotto la possibilità di impostare di default l’invio dei file multimediali in HD. Questa è solo una delle novità del nuovo corso di WhatsApp, che sta preparando alcuni aggiornamenti per il futuro pronti a cambiare parzialmente il look dell’applicazione. L’obiettivo è rendere quanto più personalizzabile possibile ma anche versatile come piace a tutti.

WhatsApp vuole rifarsi il look: ecco cosa arriverà con il prossimo aggiornamento

Non è un mistero che WhatsApp sta pensando a migliorarsi ulteriormente, sebbene risulti già di gran lunga la migliore applicazione di messaggistica. Il colosso infatti mette a disposizione del suo pubblico sempre più possibilità, tra funzioni innovative e aspetti legati all’estetica.

Secondo quanto riportato, il nuovo aggiornamento che l’applicazione sta preparando permetterà di avere altri colori da impostare come predefiniti su WhatsApp. In questo modo l’esperienza utente potrebbe diventare più varia e adattarsi in modo migliore all’estetica generale dello smartphone. Il rinnovamento riguarderà sia iOS che Android, ovviamente per ordine. Prima una piattaforma e poi l’altra riporteranno le migliorie appena citate, ma per ora non si sa precisamente quando tutto ciò accadrà.

Di certo c’è che WhatsApp sta facendo di tutto pur di migliorarsi sempre di più, siccome la concorrenza di Telegram diventa molto forte giorno dopo giorno. Ci saranno nuove informazioni a riguardo durante i prossimi giorni.