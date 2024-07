CoopVoce: Vodafone distrutta con due offerte che partono da 4 euro

Con tutte le grandi novità che riguardano il mondo della telefonia mobile si possono notare soprattutto alcuni gestori. La loro grande attitudine nel ricercare nuovi utenti e sotto gli occhi di tutti e infatti sono sempre di più le persone che scelgono di cambiare provider di appartenenza. Il merito va attribuito alla grande versatilità di ogni offerta mobile che propone infatti, oltre ai soliti contenuti, anche tanti altri vantaggi. Un gestore in generale riesce infatti ad essere abbastanza economico per tutti, proponendo dei servizi utilissimi ogni giorno. Tra le aziende più importanti sul territorio c’è senza dubbio anche il nome di CoopVoce, provider che non ha bisogno di alcuna presentazione.

CoopVoce: la EVO 10 e la EXTRA 300 ora disponibili sul sito

Sta continuando a dimostrare di essere uno dei migliori gestori di sempre e vuole farlo ulteriormente con altre soluzioni: si tratta di CoopVoce, azienda che si è ripresa dall’ultimo periodo di buio. Le sue offerte si sono dimostrate fin da subito molto allettanti per coloro che vogliono risparmiare avendo tutto ed eccole qui: sono tornate la EVO e la EXTRA.

Si tratta di ben due soluzioni molto differenti tra loro ma che incarnano gli stessi ideali di risparmio, qualità e quantità. La prima è sicuramente la migliore in quanto offre più contenuti e il miglior standard di rete, ma le altre due non non sono certamente da meno.

Con la EVO 10, CoopVoce vuole concedere ai suoi utenti la possibilità di avere il giusto, partendo con minuti senza limiti e 1000 messaggi. Ci sono poi 10 giga in 4G per internet per un prezzo di soli 4,90 € totali.

La punta di diamante però consiste nella nuova EXTRA 300, offerta che con minuti senza limiti e 1000 messaggi offre anche 300 giga in 4G per Internet. Il prezzo mensile è di 9,90 € per sempre per tutti coloro che la scelgono.