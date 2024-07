I vari operatori telefonici virtuali ogni giorno corrono una gara per cercare di conquistare il maggior numero di clienti possibile ovviamente, a suon di promozioni allettanti e con caratteristiche decisamente convenienti per coloro che decidono di sottoscriverne una.

L’ultima frontiera di questa eterna rivalità è costituita senza alcun dubbio dal 5G, la connettività di quinta generazione infatti all’inizio è stata una prerogativa unica degli operatori maggiori, solo ultimamente gli operatori virtuali si stanno affacciando a questo mondo dal momento che si è reso necessario per mantenere elevata la competitività dei loro marchi.

PosteMobile è il nuovo arrivato in questo contesto e ha finalmente reso disponibile la propria connessione 5G agli utenti, come se non bastasse per facilitare l’accesso a quest’ultima e incentivarlo ammesso a disposizione una promozione ad hoc per la sua attivazione, scopriamo di cosa si tratta.

Attiva il 5G divinamente facilmente

Il servizio 5G di PosteMobile consente all’utente di godere di una connessione con una velocità massima di download pari a 2 GBit per secondo, per attivarlo è possibile sfruttare una possibilità messa a disposizione dall’operatore giallo, è infatti possibile attivare il 5G in modo separato pagando un supplemento mensile di tre euro oltre al costo della propria promozione.

Per farlo ci sono molteplici vie, è possibile tramite l’app Postepay dalla sezione apposita, sul sito ufficiale dell’operatore giallo nella sezione dedicata alla personalizzazione del proprio piano, oppure inviando un SMS con il testo “Si 5G” al numero 40 71 160, bisogna sottolineare però che tale possibilità non è incompatibile con le Sim rilasciate prima del 14 luglio 2014 e mai sostituite, di conseguenza se siete clienti di quest’operatore di lunga data assicuratevi di non dover sostituire la vostra Sim prima di procedere all’attivazione, ovviamente assicuratevi anche che il vostro smartphone sia compatibile con il 5G dal momento che altrimenti la connessione non funzionerebbe in nessun modo.