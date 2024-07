Il NFC Forum ha recentemente diffuso un documento molto interessante. L’organizzazione non profit, composta dai rappresentanti delle principali aziende del settore, riconosce che, anche se la maggior parte degli smartphone sia compatibile, la tecnologia non viene ancora sfruttata al massimo. Attraverso un semplice tap è possibile accedere ad un gran numero di servizi. Tra cui pagamenti digitali e ricezione degli scontrini elettronici.

Una delle novità più attese riguarda l‘iPhone, che presto potrà sfruttare appieno la tecnologia. Fino ad oggi, infatti, l’utilizzo di NFC sui dispositivi Apple era limitato ai servizi proprietari. Ora grazie alla spinta dell’UE, tale tecnologia sarà aperta anche alle app di terze parti. Ciò permetterà di espandere ulteriormente l’uso di NFC.

NFC: come sfruttarne al meglio le potenzialità

Uno dei principali punti di forza della tecnologia è il cosiddetto “multi–purpose tap“. Ciò permette di eseguire diverse funzioni contemporaneamente con un solo tap sullo smartphone. Come sottolinea il NFC Forum, transazioni che normalmente richiederebbero diversi passaggi possono essere completate rapidamente e facilmente con un unico gesto. Ad esempio, è possibile ricevere una ricevuta elettronica in tempo reale subito dopo un acquisto. Inoltre, la verifica dell’età per l’acquisto di prodotti come l’alcol può essere effettuata con lo stesso tap. I programmi di fedeltà possono trarre vantaggio dal “multi-purpose tap”, consentendo il pagamento e la raccolta dei punti fedeltà in un unico passaggio. Ciò rende il processo più semplice sia per il cliente che per il commerciante, che può ottenere preziosi dati sulle abitudini di acquisto dei consumatori.

Un’altra applicazione importante è l’uso dell’NFC per i biglietti dei mezzi pubblici, eliminare la necessità di quelli cartacei. Ciò avviene promuovendo l’adozione del MaaS (Mobility-as-a-Service). Per la ricarica delle auto elettriche, basta avvicinare lo smartphone o lo smartwatch alla colonnina per attivare e pagare la ricarica. Anche il SoftPOS, ovvero la possibilità di inviare e ricevere denaro avvicinando due smartphone, è reso possibile dall’NFC. Suddetto sistema è particolarmente utile per pagamenti tra privati o per saldare multe. Infine, il pagamento tramite NFC può fornire informazioni dettagliate sui prodotti acquistati, come dati di tracciabilità, sostenibilità ambientale e istruzioni per il riciclaggio, grazie al concetto di Digital Product Passport.

Nonostante le potenzialità, il “multi-purpose tap” è ancora in una fase iniziale di sviluppo. Le aziende del NFC Forum stanno raccogliendo dati e competenze per migliorare ulteriormente la tecnologia. Permangono preoccupazioni sulla privacy, legate alla condivisione “sotto traccia” dei dati personali.