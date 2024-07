Iliad: la migliore offerta di sempre scade il 17 luglio ed ha 250 GB in 5G

Con il tempo tutte le sue offerte che sono diventate famosissime, Iliad detiene la leadership. Il gestore è cresciuto a tal punto da monopolizzare il settore. Gli ultimi tempi sono stati difficili in quanto anche altri gestori hanno effettuato grandi passi in avanti con la loro campagna promozionali ma ora il tempo di riprendersi la vetta delle classifiche.

A tal proposito Iliad vuole inserire tra le sue offerte alcune vecchie conoscenze, le quali già durante il 2023 hanno fatto scalpore. Al loro interno ci sono tutti i contenuti migliori e ci sono anche prezzi che difficilmente possono trovarsi in giro. La garanzia poi arriva anche per quanto riguarda la qualità di rete, una delle migliori in assoluto in Italia.

Iliad: le due offerte del momento partono da 9,99 € e arrivano a 250 giga

Partendo con la prima offerta di Iliad, si tratta di una vecchia conoscenza già vista infatti in passato, ovvero la Giga 180. Questa è la soluzione perfetta per chi non vuole eccedere con il prezzo e soprattutto per chi vuole avere 180 giga in 5G tutti i mesi. Al suo interno ci sono anche minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Il costo mensile è di 9,99 € per sempre.

Per chiudere chiudere, ecco l’altra soluzione, la Flash 250, offerta inedita che è disponibile per un prezzo di 11,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti e messaggi illimitati verso chiunque con 250 giga in 5G.

Queste offerte di Iliad possono essere sottoscritte da tutti, senza nessun tipo di limitazione. Inoltre i prezzi valgono per sempre, così come il 5G che non necessiterà di costi aggiuntivi. Per poter usufruire di questo servizio serve avere uno smartphone compatibile e utilizzarlo in una zona dove c’è ricezione.

Tutti gli utenti di Iliad che hanno un’offerta di questo tipo possono avere inoltre anche uno sconto sulla fibra ottica. La pagheranno infatti 19,99 € al mese al posto di 24,99 € al mese.