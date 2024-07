Android: 10 giochi ed app a pagamento adesso gratis sullo Store

Ogni giorno è quello buono per andare nel Play Store di Google e trovare qualcosa di nuovo ma nessuno si sarebbe aspettato ciò che è accaduto. Solo per gli utenti Android esistono oggi dei titoli a pagamento da poter portare a casa gratuitamente, ovviamente compresi tra applicazioni e giochi.

L’iniziativa arriva in realtà con cadenza settimanale, ma questa volta ce ne sono davvero tante di opportunità come si può vedere nel prossimo paragrafo. Troverete infatti la lista con tutti i link diretti per effettuare il download dal Play Store.

Android, questa lista è piena di titoli a pagamento da scaricare gratis dal Play Store

Sembra impossibile riuscire ad ottenere praticamente gratis dei titoli a pagamento ma in realtà non è così. È successo anche oggi, con diversi utenti che si sono ritrovati ad avere a che fare con applicazioni e giochi del Play Store di un certo tipo. Tutti i titoli che trovate qui in basso infatti fino a poche ore fa erano a pagamento mentre ora sono gratuiti. È davvero molto semplice procedere al download in quanto tutto quello che dovete fare è cliccare sui contenuti in questione.

Una volta fatto questo, si apre direttamente il Play Store di Google da cui si può procedere a scaricare il titolo semplicemente cliccando sul tasto “Ottieni“. Tutte le offerte disponibili oggi potrebbero durare poche ore o pochi giorni, per cui il consiglio è quello di procedere subito senza restare a pensarci troppo. L’offerta ovviamente riguarda solo ed unicamente gli utenti che hanno un dispositivo Android. Ecco l’elenco: