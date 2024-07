Iliad: con 7 euro si può avere tutto fino a 250 GIGA in 5G

Ci vorrebbe innanzitutto tanta qualità per battere un provider come Iliad, il quale si è sempre distinto per questo aspetto. Le migliori opportunità provengono proprio dalla rete del gestore colorato di rosso, che in Italia attualmente detiene la leadership assoluta. Da molto tempo gli utenti non fanno altro che valutare delle offerte di livello e quelle di Iliad lo sono di certo, ancor di più durante questo mese di luglio. Il provider proveniente dalla Francia mette a disposizione delle sue migliori opportunità, quelle che fanno parte della famosissima linea Giga ma anche Flash.

Lo scorso mese è stato emblematico in quanto mai prima di allora Iliad aveva proposto tre offerte Flash insieme. Di queste ne è rimasta attualmente solo una, probabilmente quella migliore di sempre mai proposta dal gestore. Basta andare sul sito ufficiale per avere un resoconto generale su tutto quello che c’è di disponibile e su quali siano i prezzi di vendita mensili.

Iliad: le due offerte migliori del momento sul sito ufficiale

Chi vuole avere il massimo da Iliad deve solo recarsi sul sito ufficiale per scoprire le offerte. Torna ufficialmente la Giga 180, soluzione mobile che al suo interno oltre ai minuti senza limiti verso tutti e ai messaggi senza limiti verso tutti concede 180 giga in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

Con 11,99 € al mese invece si può avere la Flash 250, praticamente uguale ma con 250 giga in 5G tutti i mesi.

Tutte le offerte di Iliad non hanno restrizioni per quanto riguarda la sottoscrizione, in quanto sono dedicate a tutti, anche ai già clienti. Il provider stabilisce inoltre che tutti i prezzi valgano per sempre senza rimodulazioni ma soprattutto che coloro che pagano almeno 9,99 € al mese abbiano un altro sconto, quello sulla fibra ottica per la casa. Chi sceglie infatti una delle offerte di Iliad che partono da tale prezzo, può avere un costo per la fibra di 19,99 € al mese.