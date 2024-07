Il noto Nokia 3310 ha attirato l’attenzione degli utenti di tutto il mondo. Il dispositivo, dopo il suo debutto nel 2000, ha conquistato milioni di individui. Ha letteralmente fatto la storia nel settore mobile. I dettagli principali del suo successo erano lo schermo monocromatico, la tastiera fisica e una batteria dalla durata leggendaria. Il Nokia 3310 è diventato celebre oltre che per la facilità d’uso anche per la sua affidabilità. Il modello stabilì nuovi standard grazie alla sua resistenza e alla durata della batteria. Caratteristiche che lo resero subito popolare.

Nokia 3310 mantiene il suo valore sentimentale ed economico

Nel 2005 la produzione del Nokia3310 è stata interrotta. Eppure, non ha mai perso il suo status. A tal proposito HMD Global ha provato a riportare in vita l’eredità del Nokia 3310. Nel 2017 ha prodotto una nuova versione del dispositivo. Il nuovo modello non è però riuscito ad eguagliare il successo dell’originale.

Non si tratta solo di un semplice dispositivo mobile. È diventato un vero simbolo di un’intera epoca. Il suo successo continua ancora oggi. Il dispositivo, oltre ad essere un oggetto da collezione, è un simbolo di un determinato periodo. Oggi il Nokia 3310 ha anche un valore sentimentale.

A tal proposito, può essere interessante conoscere il valore attuale del tanto amato Nokia3310 del passato. Ad oggi, se tenuto in buone condizioni il dispositivo può valere fino a 80–100 euro. Se completo di documentazione originale e accessori, il suo valore può superare i 150euro. Ciò dimostra quanto sia ancora considerato una parte preziosa e ricercata nel mondo delle collezioni. Il suo valore è sia storico che qualitativo. In particolare, il suo dettaglio principale riguarda la sua indistruttibilità. Il valore di mercato è un evidente indicatore di quanto il Nokia 3310 abbia segnato l’immaginario collettivo. Il dispositivo mobile, dunque, anche dopo anni continua ad essere un simbolo di nostalgia per molti.