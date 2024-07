La data di lancio di Honor Magic V3 è prevista per il 12 luglio. Il produttore cinese svelerà al mondo il nuovo smartphone pieghevole che rappresenterà un importante salto tecnologico rispetto alla precedente generazione.

Infatti, Honor la lavorato per migliorare l’ingegnerizzazione delle componenti interne al finire di realizzare lo smartphone pieghevole più sottile disponibile sul mercato. Considerando che il debutto è ormai imminente, il brand ha anche avviato la comunicazione pubblicitaria in Cina.

Honor ha pubblicato i primi poster che ritraggono il Magic V3 in tutto il suo splendore. Le immagini permettono di ammirare il design del foldable e, soprattutto, iniziare a capire quali saranno le varianti di colore disponibili.

Honor Magic V3 arriverà in almeno tre colorazioni differenti per permettere agli utenti di scegliere quella che preferiscono

Infatti, sembrano esserci almeno tre varianti di colore per il device: Tundra Green, Qilian Snow e Velvet Black. A queste si aggiungerà anche la versione caratterizzata da una backcover in pelle, portando ad almeno quattro le opzioni disponibili.

Un altro elemento che certamente non passa inosservato è il modulo fotografico di forma ottagonale. Honor non ha specificato quali ottiche saranno presenti sul Magic V3 ma le indiscrezioni emerse indicano la presenza di un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3.5x.

La batteria da 5.000mAh garantirà ampia autonomia e la ricarica rapida a 66W permetterà di ottenere preziose ore di schermo acceso con pochi minuti di ricarica. Il SoC scelto per il foldable è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per garantire la massima potenza in ogni contesto.

Durante l’evento di lancio di Honor Magic V3, gli analisti si aspettano anche il debutto del Magic Vs3, una versione più economica del foldable. Questo device sarà sempre un pieghevole a conchiglia ma con un hardware leggermente inferiore per poter risultare più appetibile per gli utenti. Le prime fonti indicano la presenza del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che comunque posiziona il dispositivo nella fascia alta del mercato.