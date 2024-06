Il brand Honor si sta rivelando particolarmente attivo sul mercato. Nelle scorse settimane, l’azienda ha presentato la nuova serie di smartphone Honor 200 in Cina oltre al device pieghevole Magic V Flip.

Tuttavia, il brand non ha ancora finito di mostrare le proprie novità e nel corso dei prossimi giorni sono attese ulteriori sorprese. Gli analisti attendono il lancio del Magic V3 il prossimo mese e della nuova serie Honor X60.

Proprio quest’ultima famiglia ha catturato l’attenzione dei leaker. Un device appartenente alla serie X60 è stato avvistato presso il database dell’ente di certificazione TENAA. Questo ente operante in Cina rappresenta uno degli ultimi passaggi burocratici prima di ottenere il permesso di commercializzare un dispositivo elettronico nel Paese.

Honor X60 sarà la nuova famiglia del brand e stanno emergendo le prime caratteristiche tecniche dei dispositivi che comporranno la serie

Il device in questione è caratterizzato dal numero di serie LYN-AN00, riconducibile proprio alla famiglia X60. Entrando maggiormente nello specifico, il dispositivo potrebbe essere il nuovo Honor X60i. La certificazione TENAA permette di scoprire molti dettagli sulla scheda tecnica.

Partiamo dalle dimensioni che misureranno 161,05 x 74,55 x 71,8 mm con un perso di circa 170 grammi. Il nuovo Honor X60i sarà caratterizzato da un display LCD da 6,7 pollici con una risoluzione FHD+.

Considerando la presenza di un pannello LCD, non ci aspettiamo la presenza di un lettore di impronte integrato sotto il display. Questo sistema di riconoscimento biometrico potrebbe essere posto lateralmente, integrato nel tasto di accensione/spegnimento.

Il processore scelto per il dispositivo non è noto nello specifico, ma avrà una architettura octa-core a 2,4 GHz. Il sistema potrà contare su 6/8/12/16GB di RAM mentre i tagli di memoria interna andranno da 128GB fino ad 1TB. La batteria da 5.000mAh garantirà un’ampia autonomia per gli utenti. La fotocamera principale da 50MP sarà affiancata da un modulo di supporto da 2MP mentre la fotocamera frontale sarà da 2MP.