Xiaomi Mix 5: nuove indiscrezioni su fotocamera e corpo in ceramica

In rete sono trapelate nuove informazioni sul prossimo dispositivo Xiaomi che parlano della fotocamera e di un possibile corpo in ceramica

A quanto pare in casa Xiaomi tira aria di innovazione, sembra infatti che qualcosa si stia muovendo per quanto riguarda il suo prossimo dispositivo dispositivo innovativo Xiaomi Mix 5, Per chi non lo sapesse, la famiglia Mix dell’azienda cinese include al suo interno tutti i dispositivi caratterizzati da caratteristiche uniche e mai viste prima, una sorta di dispositivi sperimentali fuori dal comune.

Dopo un lungo periodo di silenzio, ora qualcosa nel web si sta muovendo per quanto riguarda dunque il quinto device di questa peculiare famiglia, quest’ultimo è stato intercettato poche volte sebbene sia stato insignito della certificazione IMEI, grazie alla quale abbiamo potuto sapere qualche dettaglio in più, ma nulla di troppo sbilanciato.

Fotocamera e design

Stando a quanto emerso, il prossimo dispositivo dovrebbe vantare una fotocamera frontale completamente sotto il display, una novità assoluta dal momento che questa tecnologia tuttora era considerata acerba, come se non bastasse anche questo modello dovrebbe avere un design interamente in ceramica per quanto riguarda il posteriore.

Per quanto riguarda il processore, su GeekBench 6 è apparso un riferimento ad un device che potrebbe essere proprio il nostro smartphone, il nome in codice apparso era “Suiren” e mostrava come CPU uno Snapdragon 8 Gen 3, un elemento discordante dal momento che per il 2025 non sono previsti smartphone Xiaomi con questo processore, dunque viene spontaneo pensare si tratti di dispositivi test in attesa dell’arrivo della versione successiva del processore che probabilmente verrà poi montata all’interno del device definitivo.

Tutto ciò, ovviamente, lascia intendere che l’arrivo del dispositivo sarà sicuramente posteriore all’esordio dei nuovi processori dell’azienda Qualcomm, di conseguenza, un lancio per il 2024 è assolutamente escluso mentre per il 2025 potremmo assistere al loro esordio non appena le nuove CPU verranno distribuite a tutti gli smartphone in commercio, ovviamente ora non rimane che attendere dal momento che nei prossimi mesi sicuramente qualche notizia in più non tarderà ad arrivare.