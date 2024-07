CoopVoce sfonda con 2 offerte: ecco la EVO 10 e la EXTRA 300

CoopVoce è il provider virtuale che sta riuscendo a trarre almeno per il momento più benefici da tutta questa situazione. L’azienda infatti riesce a garantire agli utenti tantissime opportunità peraltro con un altissimo grado di affidabilità. Secondo quanto riportato infatti sono sempre di più coloro che arrivano alla corte di CoopVoce, soprattutto dopo le offerte pubblicate negli ultimi mesi.

Molti utenti che le hanno già sottoscritte in passato riferiscono di non aver mai avuto problemi con questa azienda. Nessuna delle offerte scelte infatti ha presentato aumenti improvvisi di prezzo e rimodulazioni varie. Proprio da qui dunque si parte per avere tantissimi benefici, ai quali partono con minuti, messaggi e giga e terminano con prezzi molto più bassi rispetto alla norma. Per il momento sono due le offerte su cui il pubblico si sta focalizzando, entrambe molto diverse ma con l’obiettivo di regalare risparmio e qualità.

CoopVoce: queste sono le due offerte del momento, ecco la EVO 10 e la EXTRA 300

La prima soluzione disponibile sul sito ufficiale come si può vedere è la famosa EVO 10. Le persone non troppo esigenti, magari anziane che non fanno un grande uso di Internet, possono scegliere per soli 4,90 € al mese questa proposta. Al suo interno ecco telefonate illimitate con 1000 messaggi e 10 giga in 4G per la navigazione in Internet.

A seguire c’è la vera punta di diamante che serve a coloro che invece di esigenze ne hanno eccome: la EXTRA 300. Questa è la regina delle offerte in quanto mette a disposizione al suo interno minuti senza limiti, 1000 SMS e 300 giga in 4G per un prezzo di 9,90 € al mese per sempre.

Basta andare sul sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli e soprattutto capire i costi relativi all’attivazione. Scegliendo queste offerte in tempo, si potrebbero evitare costi in più. Il gestore non impone un limite per quanto riguarda il provider di provenienza.