Zona DAZN: da Agosto 2024 arriva una chiusura ufficiale

A partire dal 1° agosto 2024 il canale in digitale terrestre ZONA DAZN non sarà più disponibile se non per alcuni specifici piani

A quanto pare in casa DAZN, dopo aver smentito le voci di una crisi interna ha iniziato un processo di riorganizzazione aziendale mirato a ridurre i costi di gestione per cercare di massimizzare gli introiti.

Ecco dunque che in linea con questa politica ha deciso di chiudere il canale in digitale terrestre ZONA DAZN.

La chiusura e la nota ufficiale

In base a quanto riportato sul sito ufficiale Dazn nella sezione help, a partire dal primo agosto di quest’anno il canale Zona Dazn non sarà più disponibile al classico 214 dei decoder Sky Q via internet e Sky Q senza parabola, di conseguenza tutti i costi ad esso legati non saranno più addebitati agli utenti.

Il servizio ovviamente resterà attivo sulle piattaforme fino al 31 Luglio e tutti i clienti potranno continuare ad usufruirne fino a tale data, dopo quest’ultima invece potranno continuare a guardare il canale solo coloro dotati di connessione satellitare e abbonamento tv attivo.

Ecco quanto recita la nota ufficiale di Dazn: “Sarà possibile continuare a godere di tutti i contenuti dell’abbonamento DAZN direttamente sull’APP DAZN o sul sito www.dazn.com. I clienti con opzione ZONA DAZN su Sky e con decoder via internet o senza parabola potranno infatti continuare ad accedere a tutti i contenuti DAZN anche dopo il 31 luglio 2024, tramite i piani DAZN Standard e DAZN Plus“.

Per chi non lo sapesse il canale Zona Dazn era un canale che consentiva l’accesso a specifici contenuti Dazn quali sette partite di Serie A esclusive e contenuti Dazn original, sebbene nacque inizialmente come canale di backup in caso di malfunzionamento dei canali principali dell’azienda, solo in seguito è stato reso disponibile a tutti tramite la possibilità di accesso in ogni momento sul digitale terrestre, cosa che a quanto pare non sarà più possibile dal momento che sarà accessibile solo a coloro dotati di un abbonamento specifico alla piattaforma.