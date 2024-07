DAZN potrebbe presto ampliare la propria offerta per gli abbonamenti. Recentemente, l’azienda dello streaming aveva proposto una serie di aumenti per i prezzi dei suoi pacchetti. A tal proposito, mondomobileweb.it ha rilasciato alcune indiscrezioni su un nuovo piano. Quest’ultimo sarà chiamato “Goal Pass” e risponderà ai feed degli utenti insoddisfatti per gli aumenti. Dunque, si tratta di un’alternativa utile per tutti coloro che cercano soluzioni più economiche.

DAZN rilascia un abbonamento più economico

Il nuovo pacchetto “Goal Pass” dovrebbe includere solo 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato. Dunque, comprende meno di un terzo degli incontri rispetto ai pacchetti completi. Gli abbonati al “Goal Pass” avrebbero ancora accesso agli highlights di tutte le partite della giornata, oltre a trasmissioni e contenuti vari sempre legati al calcio.

Secondo le indiscrezioni, sembra che le 3 partite incluse nel “Goal Pass” saranno quelle condivise con Sky. La partita del sabato e del lunedì sera alle 20:45 e quella della domenica alle 18:00. Tale ventaglio di partite include circa 4 big match per stagione. Inoltre, gli abbonati al “Goal Pass” avranno accesso anche ad altre competizioni in diretta, come La Liga, la Liga Portugal Betclic, la UEFA Women’s Champions League e altri contenuti sportivi. È previsto che il “Goal Pass” venga lanciato oggi lunedì 1 luglio e, entro la fine di agosto, potrebbe arricchirsi di ulteriori diritti sportivi ancora in fase di assegnazione.

Per quanto riguarda il prezzo, il “Goal Pass” sarà inferiore rispetto ai pacchetti DAZN Standard e Plus, ma comunque non sarà eccessivamente economico. Secondo le voci, il costo mensile dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 euro. Sarà disponibile anche una formula di pagamento annuale che dovrebbe offrire un risparmio complessivo, anche se il prezzo esatto non è ancora noto. Il nuovo pacchetto sarà disponibile anche tramite TIM, all’interno della piattaforma TIMVISION, con il nome “TIMVISION Calcio e Sport Light“, a partire dall’1 luglio.