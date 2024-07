Al giorno d’oggi tutti in casa devono avere almeno una stampante, per questo motivo vi raccontiamo con piacere dell’ottima offerta applicata sulla stampante HP LaserJet M140w (modello 7MD72F), una stampante multifunzione laser A4, con stampa monocromatica, ovvero solamente in bianco e nero, non a colori.

Trattasi di una soluzione adatta in prevalenza per gli uffici, o comunque per tutti gli utenti che non necessitano di un prodotto che possa stampare anche a colori. Il prodotto permette di stampare senza problemi sia fronte che retro, anche in contemporanea ovviamente, ad una velocità massima di 20 pagine per minuto. Il collegamento alla rete può essere sia fisico, tramite il cavo incluso in confezione, che wireless, sfruttando il WiFi, a patto che sia entro la possibilità di connessione.

Per ricevere le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, dovete correre subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo link.

Stampante HP: la promozione su Amazon è spettacolare

Davvero un’occasione imperdibile per raggiungere l’acquisto di un prodotto di ottimo livello, al giusto prezzo, la stampante HP LaserJet M140w sarebbe in commercio ad un valore di listino di 259,90 euro, che viene ridotto da Amazon del 55%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 117,89 euro. Per l’acquisto potete collegarvi subito qui.

Dimensionalmente il prodotto rientra negli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 10,4 x 14,2 x 7,8 centimetri di spessore, con un peso complessivo di circa 5,4kg. Realizzata prevalentemente in plastica, presenta una colorazione completamente bianca, con rivestimento opaco e la presenza del grande logo HP nella parte anteriore della stampante stessa. Il sistema di controllo si affida ad una serie di pulsanti fisici posti superiormente, con i quali settare tutte le impostazioni, e ad un piccolo display sul quale si possono visualizzare le singole informazioni di stato. La spedizione è al domicilio e viene gestita direttamente da Amazon stessa.