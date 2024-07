Gli utenti possono approfittare di uno sconto davvero incredibile su Amazon, che permette a tutti di avere libero accesso ad un tablet Android completamente gratis, il prodotto di cui vi parliamo è realizzato da Blackview, azienda leader nel settore della produzione di tablet e dispositivi elettronici, capace comunque di catturare l’attenzione con un dispositivo di ottima qualità generale.

Il modello in questione presenta un ampio display da 11 pollici di diagonale, con risoluzione 2.4K, e la possibilità quindi di fruire della maggior parte dei contenuti, comprese le più note applicazioni di streaming, come Netflix per intenderci, alla massima risoluzione possibile. Sotto il cofano trova posto il processore Unisoc T606, octa-core con una configurazione di base che prevede 18GB di RAM e 256GB di memoria interna, comunque espandibile tramite microSD.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo ed esclusivamente con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile al seguente link.

Tablet Android: il regalo è da urlo

Andiamo con ordine, gli utenti possono acquistare il suddetto tablet Android ad un prezzo fortemente scontato, infatti il suo listino sarebbe di 499,99 euro, ma per l’occasione la spesa è stata ridotta del 68%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 159,99 euro. A questo punto entra in gioco la promozione, infatti dovrete aggiungere al carrello due unità dello stesso tablet, inserendo poi il codice YGHDDOCP. Nella fase di completamento del pagamento, avrete diritto a ricevere due unità al prezzo di una, andando così ad investire una quota finale di soli 159,99 euro, con uno sconto incredibile. Per l’ordine vi potete collegare al seguente link.

Gli utenti che sceglieranno di approfittarne, potranno avere anche inclusa nel prezzo, una custodia con pellicola protettiva e tastiera, così da essere sicuri di avere tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto sin dalle prime battute, utilizzandolo alla stessa stregua di un notebook.