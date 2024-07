L’evento Samsung più atteso dell’anno è alle porte, mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli del colosso e ciò rappresenta per l’azienda l’occasione di riconquistare il suo primato nel settore, coinvolgendo nuovamente i suoi clienti e attirando l’attenzione di nuovi utenti. Il piano sembrerebbe non avere particolari ostacoli ma le ultime notizie emerse permettono di sostenere che sarà dura per Samsung affrontare alcuni rivali.

Il primo scoglio è infatti rappresentato da Google, che ha già annunciato la data del suo prossimo evento durante il quale presenterà i suoi nuovi Pixel 9, tra i quali sarà presente un nuovo smartphone pieghevole. Il secondo impedimento, invece, è rappresentato dall’azienda più al passo coi tempi nel settore: Xiaomi.

Evan Blass, noto leaker sempre aggiornato e affidabile, ha condiviso su X un’immagine e alcune informazioni sullo Xiaomi Mix Fold 4, uno smartphone che potrebbe davvero spiazzare l’azienda sudcoreana.

Xiaomi Mix Fold 4: cosa sappiamo sul prossimo pieghevole

La fonte ha condiviso un’immagine che mostra il retro del dispositivo, il quale sfoggia un comparto fotografico dalle dimensioni decisamente generose, di forma rettangolare con angoli arrotondati quattro sensori disposti su due fili e il marchio Leica. Precedenti indiscrezioni avevano, appunto, fatto riferimento alla presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP firmato Leica, azienda che ormai da anni collabora con Xiaomi.

Lo Xiaomi Mix Fold 4 supporterà la ricarica wireless e sarà alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con batteria da 5000 mAh. Come ribadito dal portale Phonearena.com, la capacità della batteria non è ancora confermata, soprattutto perché la struttura dello smartphone si presenta sottilissima e l’introduzione di una batteria così grande potrebbe risultare problematica, soprattutto se considerata la volontà dell’azienda di proporre uno degli smartphone con display flessibile più leggero di sempre.

Stando alle informazioni emerse, il debutto del dispositivo è previsto per il mese di settembre. Ciò dovrebbe dare a Samsung un po’ di tempo al fine di conquistare una fetta di utenti abbastanza ampia prima di poter assistere a un calo delle vendite, che sarà sicuramente influenzato dal concomitante arrivo dei nuovi iPhone 16, anch’essi attesi nel mese di settembre.