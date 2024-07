Google Pixel 9 sta arrivando: la data di lancio è ufficiale

Quest’estate si fa decisamente interessante e ricca di nuovi arrivi. Tra soli pochi giorni avremo modo di assistere al debutto dei nuovi dispositivi Samsung e tra poco più di un mese, con un anticipo non indifferente, anche Google ci permetterà di conoscere le sue nuove creazioni.

Ad annunciare la data dell’evento Made by Google, durante il quale avverrà la presentazione dei nuovi Pixel 9, che saranno accompagnati anche dal Pixel Watch 3, è la stessa azienda di Mountain View.

Made by Google: l’evento di lancio dei Pixel 9 avverrà il 13 agosto

Il 13 agosto alle ore 19:00 avremo, quindi, la possibilità di assistere all’evento Made by Google, durante il quale saranno presentati ufficialmente i nuovi smartphone Pixel 9, tra i quali anche Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL; ad accompagnarli molto probabilmente sarà anche un nuovo Pixel 9 Pro Fold e senza alcun dubbio il Pixel Watch 3.

L’intelligenza artificiale sarà sicuramente tra le protagoniste indiscusse dell’evento, durante il quale il colosso presenterà funzionalità probabilmente accolte dai nuovi dispositivi Pixel. L’invito all’evento, infatti, recita:

«Sei invitato a un evento Made by Google in persona, dove presenteremo il meglio dell’IA di Google, del software Android e del portfolio di dispositivi Pixel.»

L’azienda non ha fatto particolari riferimenti ai suoi dispositivi ma molti indizi permettono di ritenere quasi certa la presentazione dei nuovi Pixel. Il video di presentazione, ad esempio, esalta il numero romano IX indicando chiaramente il riferimento alla nuova generazione di smartphone.

Rispetto alle date solitamente scelte da Google per annunciare i suoi eventi quest’anno un largo anticipo ha colto tutti di sorpresa impedendo di avanzare ipotesi circa le tempistiche entro le quali i dispositivi saranno commercializzati. Non sappiamo, quindi, se i prodotti che avremo modo di conoscere durante l’evento saranno subito disponibili per l’acquisto o se Google ne posticiperà l’immissione in mercato ma nei prossimi giorni avremo sicuramente modo di conoscere le intenzioni dell’azienda.