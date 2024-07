Nuova BMW M5: prezzo da capogiro e 727 CV di potenza

La BMW M5 2025 è un’autentica “belva” su strada. Un’auto da sogno, talmente potente da riuscire a produrre ben 727 CV di potenza grazie ad un sistema creato usando in contemporanea un motore termico e il sistema elettrico plug-in hybrid. Proprio questo mix permette alla BMW di accelerare con una velocità impressionante, rendendola non solo una berlina di lusso ma anche supercar di tutto rispetto. La BMW celebra la passione per l’automobilismo e l’innovazione tecnologica, mantenendo la sua tradizione di eccellenza.

La nuova BMW M5 non è solo accattivante ed esageratamente potente, ma, ovviamente è anche esteticamente estremamente affascinante. Possiede un design elegante ma aggressivo, adattato per massimizzare sia l’aerodinamica che l’aspetto. Optional come i cerchi in lega da 20 e 21″ doppi raggi e gli interni in pelle merino Red/black completano il pacchetto lussuoso regalando personalità. Non un’auto qualunque. Tutto, dalla a alla z, fa pensare ad una vettura fantastica, eccelsa, potente, qualcosa vorremmo noi tutti possedere o almeno guidare una volta nella vita. Ci dispiace dirvi che pochi potranno permettersela e che il suo prezzo aggiunge ancora più esclusività tanto è elevato.

Costo da urlo e configurazione della BMW M5: non per tutti

Sul sito ufficiale di BMW, la M5 2025 è già disponibile per l’ordine. Quanto costa? Il prezzo base di partenza di 151.250 euro. Configurando però l’auto e aggiungendo opzioni come il colore BMW Individual frozen deep grey metallic da 4.000 euro, il pacchetto optional comfort da altri 2.000 euro ed accessori come il wallbox per la ricarica da 749 euro più il cavo di ricarica da 155 euro il prezzo totale può raggiungere una cifra sensazionale di 180.339 euro.

Ok il costo è elevato, ma la BMW M5 2025 è un investimento per coloro che possono permettersela e cercano un mix perfetto di prestazioni, lusso e tecnologia super smart. Con la sua potenza straordinaria e le caratteristiche di una sportiva, la M5 si è un’icona dell’ingegneria automobilistica di alto livello. Non è solo una vettura, ma una vera esperienza di guida.