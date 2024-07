Vodafone sfida Iliad: il confronto tra offerte fino a 250 GIGA in 5G

Nel mondo della telefonia mobile ci sono delle aziende che continuano a detenere la leadership e tra queste c’è di diritto anche Vodafone. Il famosissimo gestore è stato per anni leader incontrastato ma ultimamente ha risentito della forte ascesa dei gestori virtuali. Oltre a Iliad, che è un virtuale non è, ci sono altre realtà più piccole che hanno preso in mano le redini del gioco.

Proprio per questo motivo le persone si sono ritrovate di fronte ad una scelta: tenere il vecchio gestore di sempre o optare per una nuova avventura meno dispendiosa e più prolifica. Nasce proprio da questa necessità la volontà di cambiare provider, con il mese di luglio che potrebbe essere il periodo perfetto. Questa realtà ha messo di nuovo in circolazione delle offerte clamorose che riescono a mettere tutto a disposizione degli utenti.

Prezzi bassi, tanti contenuti ma soprattutto una grande affidabilità in termini di connessione ad Internet. Questi sono gli aspetti che gli utenti valutano quando sottoscrivono una nuova offerta mobile e ci sono tutti. Almeno per il momento le offerte del provider sono disponibili, ma tutto potrebbe cambiare tra qualche giorno, per cui fare presto potrebbe essere la miglior chiave di lettura. Vodafone questa volta offre davvero qualsiasi cosa nelle sue nuove Silver.

Vodafone: le due offerte Silver attualmente disponibili, hanno di tutto al loro interno

La prima offerta Silver costa 7,99 € al mese, mentre la seconda 9,99 € al mese. Entrambe hanno minuti illimitati e 200 messaggi. La prima offre 100 giga in 4G e la seconda 150 giga in 4G.

I prezzi sono certamente vantaggiosi ma non finisce qui, in quanto c’è da capire che non tutti possono scegliere le offerte appena descritte. Vodafone vuole infatti destinarle solo ed unicamente a coloro che provengono da gestori virtuali o da Iliad. È proprio così infatti che l’azienda italiana intende attaccare queste due diverse fazioni che stanno monopolizzando il settore della telefonia mobile.