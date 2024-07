Vodafone sfida TIM e CoopVoce: le offerte fino a 300 giga al mese

Ogni gestore consentirebbe ai nuovi utenti di avere il massimo ogni mese, o meglio è quello che accade proprio adesso. Sono infatti tantissime le realtà che garantiscono tantissimi minuti, messaggi e giga, ma a quanto pare c’è l’imbarazzo della scelta. Proprio per questa motivazione qui diversi gestori famosi hanno scelto di sfruttare il momento per ritornare in auge, esattamente come sta facendo Vodafone.

Stando a quanto riportato, il principale obiettivo è quello di mostrare ai gestori virtuali che le sue qualità sono ancora quelle che tutti conoscono. Vodafone vuole infatti far vedere a tutti la sua grande qualità soprattutto con un trittico di offerte già visto a fine 2023. Le Silver sono comparse improvvisamente sul web, ma solo per coloro che provengono da alcuni gestori in particolare.

Vodafone lancia ancora le sue Silver mentre CoopVoce propone la EVO 10 e la EXTRA 300

Chi conosce le Silver, sa benissimo che già la fine del 2023 è stata suggellata alla grande dai loro contenuti, ma ora i prezzi sono ancora migliori. Partendo dal presupposto che entrambe sembrano uguali, bisogna valutare che ci sono in una più giga rispetto all’altra. Partendo con la prima, ecco un costo mensile di 7,99 € con minuti senza limiti verso chiunque, 200 SMS verso tutti e un quantitativo di giga pari a 100 in 4G. A seguire ecco la sorella quasi gemella, quella che offre 150 giga in 4G per 9,99 € mensili con minuti illimitati e 200 messaggi.

Tutte queste offerte possono ricevere 50 giga in più semplicemente sottoscrivendo un servizio esclusivo. Con SmartPay, l’opportunità per ricaricare il credito mediante il proprio conto corrente gratis, si possono avere proprio 50 giga da aggiungere a quelli già esistenti nelle promo. Solo per il primo mese poi tutte e due le offerte sono disponibili ad un prezzo di soli 5 €. CoopVoce parte da 4,90 € con la promo da 10 giga in 4G per finire con 9,90 € al mese per la EXTRA 300 con 300 giga in 4G.