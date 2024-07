Unieuro e FIAT hanno annunciato l’inizio di una nuova partnership strategica dedicato alla Nuova Topolino. La microcar elettrica, che si può guidare senza patente a partire dai 14 anni, sarà acquistabile all’interno dei vari store della catena di elettronica.

Specifichiamo che, trattandosi di un quadriciclo elettrico, per poter sedersi alla guida della Nuova Topolino è comunque necessario essere in possesso del patentino AM. Si tratta della patente dedicata ai ciclomotori a due ruote o ai quadricicli che non superano i 50 cm3 di cilindrata e la potenza massima di 4 Kw.

Fatta questa doverosa premessa, la Nuova Topolino è stata pensata dagli ingegneri torinesi per incarnare diversi valori. Secondo FIAT, il quadriciclo elettrico è il simbolo di una mobilità sempre più sostenibile senza rinunciare alla felicità, alla libertà e, soprattutto, alla Dolce Vita.

La FIAT Topolino arriva negli store Unieuro con uno showroom dedicato per ammirarla dal vivo e acquistarla direttamente in negozio

Con i suoi 2.53 metri di lunghezza e le dimensioni compatte, è perfetta per muoversi in città grazie alla straordinaria maneggevolezza e agilità. L’autonomia di circa 75 km consente spostamenti prolungati senza necessità di ricaricarla.

La collaborazione tra FIAT e Unieuro si snoderà attraverso delle aree dedicate alla Nuova Topolino in 20 punti vendita selezionati. I clienti potranno ammirare da vicino il veicolo, esplorare gli interni e avvalersi della consulenza di addetti alla vendita specializzati.

Inoltre, per tutti coloro intenzionati all’acquisto, sarà anche possibile ordinare la Topolino Dolcevita direttamente nel punto vendita. Disponibile sia in versione chiusa che aperta, si potrà configurare il proprio modello con i vari accessori e le differenti personalizzazioni.

Il prezzo di listino è di 9.890,00 euro grazie agli incentivi statali. È possibile anche acquistarla in leasing con rate a partire da 39 euro per 48 mesi. Come bonus per l’acquisto presso gli showroom Unieuro, gli utenti che acquisteranno la Topolino riceveranno l’altoparlante Bluetooth realizzato appositamente per essere inserito nell’alloggiamento dedicato nella plancia.