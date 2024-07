La nuova connettività 5G è ormai diffusa ampiamente sul territorio italiano e vari operatori telefonici hanno già reso disponibili le proprie proposte con tante offerte dedicate. In questi ultimi giorni, in particolare, si è aggiunto anche l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile. Quest’ultimo ha infatti aggiornato il suo catalogo proponendo per la prima volta alcune nuove offerte dedicate con supporto alle reti 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile debutta nel 5G, ecco le nuove offerte di rete mobile dedicate

In questi ultimi giorni anche l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di offrire il servizio di connettività in 5G. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibili tante nuove offerte di rete mobile con supporto, per l’appunto, a questa nuova connettività. Si tratta, come da tradizione dell’operatore, di offerte piuttosto convenienti e con tanto da offrire.

Una di queste è la nuova offerta mobile denominata Lyca 5G 150. Come suggerisce anche il nome, questa offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare sulle nuove reti di quinta generazione. Il bundle messo a disposizione degli utenti include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Per questa offerta gli utenti dovranno sostenere un costo di 7,99 euro al mese. L’operatore ha però reso disponibili anche due altre offerte di rete mobile con supporto alla connettività 5G. Stiamo parlando delle nuove offerte mobile denominate Lyca 5G 200 e Lyca 5G 250. Anche queste offerte includono una grande quantità di giga per navigare, pari questa volta a ben 200 GB e 250 GB. Rimangono poi inclusi nell’offerta minuti di chiamate illimitati ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo mensile che gli utenti dovranno sostenere per queste offerte è rispettivamente di 9,99 euro e 11,99 euro.