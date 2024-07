Dal 1 luglio 2024, i costi degli abbonamenti Telepass hanno subito un notevole incremento, con rincari superiori al 113%. Tale notizia ha spinto molti utenti a cercare alternative, tra cui UnipolMove e MooneyGo. La migrazione degli utenti verso suddette piatteforme potrebbe però aver creato qualche difficoltà. Nello specifico, UnipolMove sta affrontando diversi problemi logistici.

Numerosi utenti hanno segnalato online di non aver ricevuto il dispositivo nonostante l’ordine effettuato. Testimonianze simili sono diffuse anche nei forum, dove molti si lamentano attese lunghe anche intere settimane. E c’è di più. Sembra che molti utenti stiano avendo problemi anche con l’assistenza clienti di UnipolMove. Quest’ultima, a causa del volume elevato di ordini, risulta difficile da contattare. Dunque, gli utenti non hanno modo di ottenere informazioni sullo stato delle proprie spedizioni.

UnipolMove al centro di problematiche: come procedere?

Dal 25 aprile, quando Telepass ha annunciato gli aumenti in arrivo, UnipolMove ha registrato un afflusso di nuovi clienti imprevisto. I disagi riguardano ritardi nelle consegne, pacchi smarriti o indirizzi errati. Anche se tali problemi possano capitare, la mancanza di aggiornamenti puntuali sullo stato della spedizione e le difficoltà nel contattare il servizio clienti hanno aumentato la frustrazione degli individui interessati.

I feedback presenti sui forum hanno evidenziato che il problema sembrerebbe risiedere nei corrieri. Dunque, l’azienda stessa avrebbe un ruolo inferiore nell’accaduto. Una volta affidato il pacco a un corriere, la responsabilità della consegna passa nelle mani del vettore. Ciò rende complicato per UnipolMove intervenire direttamente. Per riuscire a risolvere tale questione, molti utenti suggeriscono di ritirare il dispositivo direttamente presso una filiale Unipol. In questo modo sarebbe possibile evitare ritardi e problemi con la consegna.

Al momento si può solo sperare che, con il passare del tempo e la diminuzione della pressione, il sistema di spedizioni e consegne possa tornare alla normalità. In questo modo sarà possibile garantire un servizio più efficiente e affidabile per tutti gli utenti.