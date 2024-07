Il ritorno della promozione UnipolMove, ora ribattezzata Summer Move, ha suscitato grande interesse dopo il successo della precedente offerta che ha attratto oltre un milione di clienti. La nuova promozione, disponibile fino al 31 luglio 2024, offre un anno di canone gratuito e la possibilità di ottenere fino a due dispositivi UnipolMove, con costi successivi di 1,50 euro per il primo dispositivo e 1 euro per il secondo. L’attivazione e la consegna dei dispositivi in Italia sono completamente gratuite.

Summer Move e la sua convenienza

Questo ritorno in grande stile avviene in un contesto di cambiamenti significativi nel settore del telepedaggio, con Telepass che annuncia un aumento dell’abbonamento base a 3,90 euro, rappresentando un incremento del 113%. UnipolMove, in contrasto, cerca di capitalizzare su questa situazione offrendo un’alternativa competitiva con condizioni vantaggiose.

L’abbonamento UnipolMove Base include non solo il servizio di telepedaggio ma anche accesso ai parcheggi e ad altri servizi di mobilità, rendendolo una scelta versatile per i pendolari e i viaggiatori frequenti. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da considerare, come la possibilità di associare solo una targa a ogni dispositivo UnipolMove e l’impossibilità di utilizzare il telepedaggio in Sicilia.

Per coloro che valutano alternative a Telepass e UnipolMove, MooneyGo si presenta come un’altra opzione da considerare. Questo servizio offre piani Pay Per Use, ideali per chi preferisce pagare solo quando utilizza i dispositivi senza l’obbligo di un abbonamento mensile fisso. È importante notare che ogni operatore ha tariffe e condizioni diverse, quindi la scelta dipenderà dalle esigenze personali e dal tipo di utilizzo previsto.

UnipolMove e le altre alternative a Telepass

Con Summer Move, UnipolMove si riafferma come un concorrente serio nel mercato del telepedaggio, offrendo non solo convenienza economica ma anche flessibilità e servizi aggiuntivi che possono essere cruciali per gli automobilisti moderni. Il successo di questa nuova offerta potrebbe influenzare le strategie future degli operatori nel settore, portando a ulteriori innovazioni e competitività nel mercato dei servizi di mobilità e telepedaggio in Italia.