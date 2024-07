Fastweb ha recentemente lanciato una nuova iniziativa denominata “Porta un Amico“. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi potenziali utenti. L’iniziativa permette ai clienti di ottenere vantaggi significativi invitando amici e conoscenti a sottoscrivere un’offerta Fastweb Mobile tramite un codice personale.

La promo principale prevede che il nuovo cliente riceva un codice una volta attivato un piano con l’operatore. Ci sono diverse offerte attivabili al momento, come Fastweb Mobile a 7,95 euro, FastwebMobile Full a 9,95euro o Maxi a 11,95euro. L’amico invitato ad aggiungersi alla rete dell’operatore otterrà uno sconto sulla promo selezionata. Inoltre, il cliente che ha inviato il codice (detto “Sponsor“) riceverà a sua volta un buono da 10euro per ogni persona che attiva un’offerta utilizzando il suo codice. Si può ottenere fino a un massimo di 50euro se porta 5 persone.

Fastweb rilascia una nuova promo per gli amici

Il programma è attivo fino al 1 settembre 2025, con possibilità di proroga. È accessibile a tutti i nuovi clienti che si iscrivono a Fastweb Mobile. L’utente riceve il primo codice tramite e-mail e SMS dopo aver attivato la nuova offerta. Ogni utente ha la possibilità di generare fino a un totale di 5 codici aggiuntivi. Per procedere basta recarsi nell’Area Clienti di Fastweb.

Dopo che l’invitato ha attivato con successo l’offerta utilizzando il codice ricevuto, lo Sponsor riceverà il buono da 10 euro. Quest’ultimo può essere speso su diverse piattaforme come Amazon, MediaWorld e Ikea tramite FastwebUP. È importante ricordare che il buono da 10 euro è utilizzabile entro 12 mesi dall’attivazione dell’offerta Fastweb Mobile.

Per incentivare ulteriormente la diffusione del programma, ogni cliente invitato, dopo l’attivazione, avrà a sua volta la possibilità di generare fino a 5 codici. In questo modo la rete di nuovi potenziali clienti si estende ulteriormente. Si tratta di un’iniziativa valida che allo stesso tempo non solo incentiva i nuovi clienti ad unirsi a Fastweb, ma premia anche i già clienti con un bonus massimo di 50 euro.