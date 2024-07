Truffa in posta elettronica: ecco come hanno svuotato diversi conti correnti

Con gli inganni sul web non si scherza in quanto potrebbero diventare molto prima di quanto si crede più pericolosi che mai. È questa la situazione che sta riguardando gli utenti molto da vicino siccome una truffa, anzi due, avrebbero preso improvvisamente il sopravvento.

Truffa: ecco i due messaggi che gli utenti temono più di ogni altra cosa

“Ciao. Ho iniziato a utilizzare un programma di comunicazione e a migliorare le mie competenze nelle lingue straniere. Potete aiutarmi con l’apprendimento della lingua? Sono una ragazza magra e carina, ti manderò una foto se rispondi. Quindi ci conosceremo. Aspetto una risposta e una foto“.

Questo è il primo messaggio, che scritto in italiano è molto più comprensibile dagli utenti. L’obiettivo è quello di ottenere una risposta per i malviventi, i quali indicano tutto quello che c’è da fare. La truffa porterà le persone a concedere i loro dati personali senza neanche accorgersene, fino a far prendere ai malfattori il pieno controllo della loro identità. C’è anche un altro messaggio che sta andando in giro per le caselle di posta elettronica, questa volta facendo credere alle persone di aver guadagnato qualcosa in criptovalute. Qui in basso c’è il testo:

“Crypto Investment Fund

Daily Payments from $10000 and up

Dear, felicegalluccio93@live.it!

You are invited to join our project for collaboration. We guarantee individual conditions and daily payments.

Join Now

If the link doesn’t work, please copy it manually and paste it into your browser“.

Chiaramente abbiamo omesso il link al quale il testo invita a collegarsi, siccome è proprio da lì che parte la truffa. Rispetto alla truffa precedente che ruba “solo” i dati personali, quest’altro messaggio è in grado di portare via i soldi dai conti correnti delle persone in poco tempo. State quindi estremamente attenti a non andare a fondo in questi casi: potreste ritrovarvi in un mare di guai.