Apple renderà presto più semplice la sostituzione di batterie e schermi degli iPhone. L’azienda mira a fornire maggiori informazioni su display e batterie inseriti nel proprio dispositivo per facilitarne la sostituzione e allungarne la durata.

Il progetto fa parte di una gamma di nuovi aggiornamenti incentrati sulla longevità degli iPhone. L’azienda espanderà il suo strumento di “diagnostica di riparazione self-service” che consente agli utenti di analizzare i dispositivi per individuare eventuali problemi. Oltre alla pubblicazione di un nuovo articolo chiamato “Longevity, by Design” che spiegherà come prolungare la vita di quei dispositivi.

Di tanto in tanto Apple si è trovata di fronte a suggerimenti secondo cui incorpora parti obsolete di proposito nei suoi dispositivi, in modo che diventino sostituibili rapidamente e quindi gli utenti siano incoraggiati ad acquistarne di nuovi. L’azienda ha affermato che i dati mostrano il contrario, i suoi dispositivi sono in realtà più duraturi rispetto a quelli della concorrenza. Gli iPhone durano il 40% in più rispetto ai dispositivi di altri brand. Centinaia di milioni di essi sono in uso nonostante abbiano più di cinque anni.

Parte del lavoro di Apple per prolungare la vita dei suoi dispositivi si è concentrato sulla riparabilità. Anche se, occasionalmente ha affermato che ciò è in conflitto con la costruzione dei dispositivi affinché durino. Ora ha annunciato nuovi strumenti che faranno funzionare meglio i dispositivi una volta riparati. Apple utilizza un sistema chiamato accoppiamento delle parti, il che significa che, ad esempio, un iPhone è collegato al suo schermo e alla batteria e che questi non possono essere facilmente scambiati con altri pezzi. Per certi versi è uno svantaggio anche se l’azienda lo reputa uno step fondamentale affinché un display, ad esempio, venga calibrato specificatamente su un determinato dispositivo.

Al momento, un display sostitutivo non può utilizzare la funzione True Tone di Apple per adattare la luminosità alla luce ambientale. Le batterie, invece, perdono alcune funzionalità software come l’analisi dello stato della batteria. Ora, i sostituti di terze parti riceveranno alcune di quelle stesse funzionalità. Apple a riguardo ha svelato che alcune batterie sostitutive vengono vendute come nuove ma in realtà sono di seconda mano, ad esempio. Ciò implica che le informazioni sulla loro salute e quante volte sono state ricaricate potrebbero essere imprecise.