L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco reso disponibile l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10, ma a quanto pare le novità non sono finite ancora qui. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, l’operatore virtuale renderà disponibile un’altra super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 150. Quest’ultima includerà una enorme quantità di giga per navigare ma non solo. L’operatore ha infatti deciso di offrire i primi due mesi di rinnovo gratuitamente.

CoopVoce sta per stupire gli utenti con la nuova offerta mobile CoopVoce Evo 150

Tra qualche settimana, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce stupirà tutti con una nuova super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 150. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriverà ad includere ogni mese una grande quantità di traffico dati per navigare pari a ben 150 GB ma non solo.

Nel bundle dell’offerta sono compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri. L’offerta in questione avrà un costo di soli 7,90 euro al mese ma le novità non sono finite qui. L’operatore virtuale ha infatti deciso di offrire gratuitamente ai suoi nuovi clienti i primi due mesi di rinnovo dell’offerta.

Secondo quanto è emerso, la nuova offerta mobile di CoopVoce, ovvero CoopVoce Evo 150, sarà disponibile all'attivazione per un periodo di tempo limitato, ovvero dal 18 luglio 2024 al prossimo 7 agosto 2024. L'offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell'operatore, sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia da chi attiverà un nuovo numero telefonico. Ricordiamo come sempre che sul sito ufficiale di CoopVoce sono disponibili all'attivazione tante altre offerte.