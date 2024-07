Vodafone vs Coopvoce: le offerte migliori sul mercato fino a 300 GB

Il dominio di un gestore passa attraverso numerosissimi fattori, come ad esempio la qualità e la quantità dei contenuti. Chi sceglie un provider lo fa per avere il meglio sotto ogni tipo di visione, a partire dalla qualità della rete fino ad arrivare anche alla convenienza. Sotto questo punto di vista ci stanno pensando i gestori virtuali a fare la storia mettendo in difficoltà anche le aziende più forti. Danno uno sguardo infatti a Vodafone, le persone si sono ritrovate ad avere diverse difficoltà.

Vodafone e CoopVoce: le offerte disponibili ora

Le Silver sono due e Vodafone offre minuti senza limiti con 200 SMS. La prima consente di avere 100 giga in 4G per 7,99 € mensili. La seconda 150 giga in 4G per 9,99 € mensili.

Se non siete soddisfatti di quello che contengono queste offerte in termini di giga, dovete attivare assolutamente SmartPay. Con questo servizio Vodafone permette agli utenti di effettuare la ricarica automaticamente dal conto corrente senza costi aggiuntivi. Attivando questo servizio si possono avere 50 giga in più tutti i mesi: sono cumulabili con quelli già presenti nelle offerte.

Nel caso di tutte e due le offerte infatti gli utenti possono avere un prezzo, solo per il primo mese, di 5 €. Offre Vodafone. Si comincia a pagare dal secondo mese in poi. Queste soluzioni mobili poi sono disponibili solo per alcuni utenti siccome l’azienda ha deciso di puntare dritto contro Iliad e i gestori virtuali. Chi proviene da queste realtà quindi può accaparrarsi una delle Silver.

Per quanto concerne invece il famosissimo gestore virtuale, ovvero CoopVoce, c’è davvero di tutto all’interno delle sue due offerte attualmente disponibili sul sito. Basta infatti un prezzo di soli 4,90 € al mese per avere minuti senza limiti, 1000 SMS e 10 giga in 4G con la EVO 10.

A chiudere ci pensa un’altra grande soluzione, la famosissima EXTRA 300 che torna ufficialmente con 300 giga in 4G e con minuti senza limiti e 1000 messaggi. Il prezzo equivale a 9,90 € mensili per sempre.