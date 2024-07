Vodafone è uno degli operatori telefonici più importanti del panorama italiano. Sin dalla sua fondazione si è sempre distinto per la qualità delle sue offerta e per i suoi prezzi vantaggiosi.

Al giorno d’oggi, con il mercato delle telecomunicazioni così saturo, è molto importante offrire alla propria clientela delle promozioni che siano sia vantaggiose che piene di servizi.

Nonostante Vodafone sia conosciuto principalmente per le sue promozioni telefoniche mobili, presenta anche delle ottime tariffe Internet per la casa.

Oltre all’ampia gamma di promozioni tra cui scegliere, attivando online la rete fissa di Vodafone entro giovedì 4 luglio avrai un buono regalo Amazon da 100 €. Che aspetti?

Vodafone: le offerte Internet per la casa dell’operatore

Scopriamo quali sono le migliori offerte Internet per la casa proposte da Vodafone per i clienti mobili, ma anche per la nuova clientela.

Un’offerta disponibile solo online fino al 4 luglio 2024 è quella che prevede il Wi-Fi di Vodafone a 24,90 € al mese, con un costo di attivazione iniziale di 19,95 €.

Per chi possiede già una Sim Vodafone, l’operatore propone INTERNET UNLIMITED GIÀ CLIENTI, tariffa che prevede un costo di 22,90 € al mese, più il costo di attivazione iniziale di 19,95 € al mese se attivi online.

Un’altra offerta davvero vantaggiosa, che ti permetterà di avere i primi due mesi gratis, è quella in cui Vodafone ti offre il Wi-Fi a 27,90 € al mese, con prezzo bloccato per 24 mesi e un costo di attivazione iniziale di 19,95 €, con cui avrai Internet senza limiti, modem con Wi-Fi Optimizer e chiamate illimitate versano numeri fissi e mobili nazionali.

Infine, Vodafone propone FAMILY PLAN, con cui puoi avere Internet senza limiti, modem con Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali, rete sicura inclusa il primo mese è una Sim con giga, minuti e SMS illimitati. Il tutto a soli 34,90 € al mese, con prezzo bloccato 24 mesi e costo di attivazione iniziale gratuito se attivi online.