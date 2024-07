Negli ultimi tempi, in casa AMD c’è decisamente fermento dal momento che abbiamo assistito all’arrivo ufficiale dei nuovi processori Ryzen AI 300, nuovi arrivati che hanno aperto le danze per l’esordio di nuovi prodotti, molto presto infatti, all’incirca alla fine di luglio assisteremo anche all’arrivo dei fratellini minori Ryzen 9000, processori dedicati alle postazioni che non includono l’Intelligenza Artificiale tra le principali caratteristiche.

Il tutto sarebbe dovuto essere stato accompagnato dall’esordio delle nuove schede madri di fascia alta appartenenti alla famiglia X870, le quali porteranno una ventata di aria fresca nel mondo delle motherboards di AMD ma che a quanto pare, come i veri vip, si faranno attendere, sembra infatti che il loro arrivo sarà a Settembre in concomitanza dell’esordio dei Ryzen 9000X3D, dunque dovremo attendere all’incirca altri due mesi.

La decisione

Di conseguenza l’arrivo delle schede madri arriverà molto più tardi del previsto, una decisione di AMD che lascia perplessi dal momento che le due schede X870 e X870E avrebbero dovuto fare da spartiacque per coloro che desideravano magari aggiornare le proprie postazioni con tutti i nuovi prodotti AMD di fascia alta, cosa che a quanto pare non sarà possibile, problema mitigato dal fatto che i processori Ryzen 9000 basati su architettura Zen5 sono compatibili con il socket AM5 già utilizzato per la piattaforma Zen4, dunque anche le schede vecchie sono funzionali.

Le nuove motherboards comunque introdurranno un sistema I/O innovativo, al quale si aggiunge il supporto per l’USB4 e per il PCIe Gen5 come standard sia per il collegamento delle schede grafiche per per gli slot NVMe M.2, con anche il supporto completo all’overclocking per le memorie RAM in modo da sfruttare a pieno la velocità dei moduli DDR5 in arrivo sul mercato, tutto decisamente accattivante ma che purtroppo per gli appassionati vedrà la luce solo a partire da Settembre e non così presto come si sperava.