Il Motorola Razr 50 Ultra è stato incluso nel listino degli smartphone acquistabili a rate nei punti vendita Vodafone. Gli utenti possono procedere acquistando lo smartphone in abbinamento a un’offerta mobile dell’operatore. L’inserimento del Motorola Razr 50 Ultra nel listino a rate di Vodafone si aggiunge alle recenti Promo Summer del gestore, introdotte il 17 giugno 2024. Quest’ultime offrono sconti a rate su una selezione di telefoni, prevalentemente attraverso la rateizzazione Smartphone Easy, ma anche tramite Telefono No Problem (TNP).

Per comprare uno smartphone con Vodafone viene utilizzato il servizio Telefono No Problem. Quest’ultimo prevede un pagamento in 24 rate mensili e, in alcuni casi, un anticipo. Il costo di attivazione per le rate è di 9,99euro per i nuovi clienti. È prevista una maggiorazione di 10 euro per alcuni dei già clienti.

Vodafone permette di acquistare il nuovo Razr 50 Ultra

Per lo smartphone Motorola, i prezzi a rate nei negozi dell’operatore variano a seconda dell’offerta sottoscritta. I clienti Vodafone con le promo Special, come Bronze, Bronze Plus e Silver, possono acquistarlo a 38,99euro al mese per 24mesi. I nuovi clienti con altre offerte possono acquistarlo a 40,99euro mensili per 24 mesi. Mentre per i già utenti Vodafone con altre offerte il prezzo è di 35,99euro al mese per 24mesi.

Per i clienti con offerte Special e per quelli nuovi, è previsto un anticipo di 99,99 euro. Per i già utenti Vodafone con altre promo, il dispositivo è attualmente disponibile con anticipo zero. L’acquisto è possibile solo utilizzando la carta di credito. Per un periodo limitato, il Motorola Razr 50 Ultra è disponibile in bundle con gli auricolari wireless Moto Buds+ Powered by Bose agli stessi prezzi a rate, sempre con pagamento tramite carta di credito.

Oltre alla rateizzazione standard Telefono No Problem, è possibile acquistare gli smartphone presenti nel listino Vodafone tramite finanziamento Compass con modalità Flexy Pay, senza anticipo e con pagamento tramite carta di credito, conto corrente bancario o bollettino postale. Tale modalità consente di scegliere piani di pagamento in 12, 20, 30 o 36 rate mensili, con prezzi differenti rispetto alla rateizzazione standard. Per esempio, il Motorola Razr 50 Ultra è disponibile con Flexy Pay a partire da 33,99 euro al mese per 36 mesi.

In generale, per tutti i già clienti Vodafone che acquistano uno smartphone a rate, è prevista l’attivazione automatica del programma Vodafone Club 6 mesi TNP, al prezzo scontato di 9,99 euro per 6 mesi. Dal 26 ottobre 2023, Vodafone ha introdotto la nuova modalità di rateizzazione Smartphone Easy, disponibile per nuovi e già clienti di rete mobile sui nuovi sistemi NEXT, con rata minima di 5euro al mese. L’importo minimo finanziabile è di 120 euro.