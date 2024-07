TIM offre tutto a luglio: con 6,99 euro si arriva a 300 GIGA

Gli ultimi tempi sono stati difficili per questo gestore che è finalmente ritornato a far tremare la concorrenza. Stando alle ultime notizie, sono ancora disponibili sul web tutte le offerte della gamma Power, quella che rappresenta la forza di TIM.

Il provider italiano mette in circolazione tantissimi contenuti e lo fa con prezzi mai visti prima, proprio come piace al pubblico. Per riuscire ad avere una di queste offerte, bisogna attenersi a determinati canoni. In basso ci sono le informazioni complete.

TIM: le promo migliori sono le Power, eccole qui con prezzi e contenuti

Tutte le offerte sembrano essere molto simili tra loro ma in realtà hanno a disposizione qualche contenuto diverso. Partendo con la migliore offerta in assoluto, si deve necessariamente fare il nome della Power Special. È questa la soluzione più potente in assoluto, quella che costa 9,99 € al mese. Al suo interno gli utenti che approdano in TIM possono notare minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 300 giga in 5G.

La Power Iron, l’altra offerta molto amata dal pubblico, ha invece un prezzo di soli 6,99 € al mese. Anche qui ci sono minuti senza limiti con 200 SMS, ma ci sono 150 giga in 4G tutti i mesi. Per chiudere, ecco la sorella di quest’ultima soluzione, ovvero la Power Supreme Easy. Al suo interno minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga in 4G.

Il vero vantaggio per gli utenti però è quello di poter avere il primo mese praticamente gratis. L’azienda infatti concede a tutti la possibilità di non pagare i primi 30 giorni, cominciando a pagare dal secondo mese in poi.

Ovviamente tutti gli utenti che vogliono sottoscrivere un’offerta di questo calibro, devono necessariamente arrivare da un gestore come Iliad o dai provider virtuali. TIM infatti ha deciso di circoscrivere solo a questa cerchia di persone le grandi opportunità della linea Power.