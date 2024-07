Purtroppo WhatsApp non viene utilizzata solo per le comunicazioni con amici, parenti o per motivi di lavoro, ma anche dai truffatori per ingannare il prossimo. La nota applicazione di messaggistica è diventata infatti in queste ore teatro di una truffa clamorosa: gli utenti si sarebbero visti promettere addirittura 950 € di guadagno in un solo giorno.

È bastato infatti un messaggio a far credere agli utenti di aver ricevuto una proposta attendibile, ma in realtà così non è. In basso ci sono tutte le informazioni per stare in guardia e per evitare di cascare in un vortice senza fine.

WhatsApp: ecco la truffa che sta girando da alcune ore nell’app

“Salve, siamo il Dipartimento Risorse Umane di TrovoLavoro. Siamo lieti di informarla che è stato selezionato per un’opportunità di lavoro online, disponibile sia part-time che full-time. Il lavoro è molto semplice e può essere svolto comodamente da casa, senza vincoli di orario o luogo. La retribuzione giornaliera varia tra 280 e 950 euro, con pagamento immediato alla fine della giornata lavorativa“.

Con questo messaggio molte persone credono di aver ricevuto l’offerta più interessante della loro vita ma è solo un inganno. WhatsApp purtroppo non può farci nulla: è il metodo principale che utilizzano i truffatori per diffondere i loro messaggi truffa. Anche l’applicazione dunque se vogliamo è parte lesa in questa situazione siccome non è sua volontà diffondere inganni di questo calibro.

Il messaggio arriva anche alle persone che non si sono mai iscritte al sito citato all’interno del testo. La chiave di tutto è ovviamente quella di non cliccare assolutamente sui collegamenti e sui link presenti in questi messaggi. È proprio da lì che parte la truffa vera e propria, come nel caso di questa che sta girando su WhatsApp. Fate dunque molta attenzione e avvisate le persone a voi vicine che un nuovo inganno sta girando all’interno delle varie chat.