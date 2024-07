CoopVoce costa solo 4 EURO al mese: ecco fino a 300 GB

È sicuramente CoopVoce il miglior provider in assoluto in questo momento del mercato telefonico mobile. Le sue offerte sono state più volte messe tra le prime in assoluto, sia per la qualità che per la quantità dei contenuti disponibili al loro interno. Basta infatti sottoscriverle per assicurarsi che durino per sempre. Ora ce ne sono due disponibili sul sito ufficiale.

Dopo aver visto tantissimi dettagli importanti all’interno delle offerte dei gestori virtuali e di Iliad, gli utenti si preparano a valutare un ritorno in CoopVoce. All’interno di queste offerte, che probabilmente dureranno ancora per poco, c’è davvero il meglio, peraltro con costi molto bassi e con una sorpresa per il primo mese. Come obiettivo principale dunque c’è quello di primeggiare mostrando la propria essenza e questo gestore ha tutte le carte in regola per riuscirci.

CoopVoce: sono queste le migliori offerte di luglio, si parte dalla EVO 10

CoopVoce prova a reagire in quanto gestore virtuale di rilievo con le sue nuove offerte. L’azienda ha proposto una soluzione entry-level per coloro che non hanno troppe esigenze, proponendo tanti minuti e messaggi ma pochi giga. Per chi invece vuole il massimo, il gestore virtuale ha deciso di proporre la sua offerta migliore di sempre, quella EXTRA 300 che tutti attendevano tornasse.

Partendo dalla prima, quella che prende il nome di EVO 10, si possono ottenere mensilmente minuti illimitati, 1000 messaggi e 10 giga in 4G. Il prezzo di soli 4,90 € mensili per sempre. A chiudere ecco la nuova offerta di colma di giga, la EXTR 300. Per un prezzo di 9,90 € mensili per sempre, al suo interno ci sono minuti illimitati, 1000 messaggi e 300 giga in 4g.

Basta andare sul sito ufficiale per scoprire tutte le soluzioni ma soprattutto ogni tipo di aspetto. Ogni soluzione mobile può essere sottoscritta anche scegliendo una nuova scheda virtuale eSIM. Sono tutte attualmente disponibili senza restrizioni.