L’operatore telefonico italiano TIM propone spesso diverse iniziative super interessanti per i suoi clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta dando la possibilità ai suoi clienti di attivare numerose opzioni aggiuntive a basso costo, in modo da avere una maggiore quantità di giga per navigare ogni mese. Ci stiamo riferendo in particolare alle opzioni aggiuntive denominate 50 Giga Ultra, 100 Giga Ultra, 200 Giga Ultra e Giga Illimitati Ultra.

TIM , arrivano nuove opzioni aggiunte con tanti giga per navigare

In questi ultimi giorni sono stare rese disponibili alcune novità per i clienti di rete mobile dell’operatore telefonico TIM. Come già accennato in apertura, infatti, ora sono disponibili le opzioni aggiuntive denominate TIM 50 Giga Ultra, 100 Giga Ultra, 200 Giga Ultra e Giga Illimitati Ultra.

Come suggerisce anche il nome, queste opzioni aggiuntive permetteranno di aggiungere una grande quantità di traffico dati alla propria offerta.

Con la prima opzione, gli utenti avranno a disposizione 50 GB di traffico dati extra per navigare anche con connettività 5G ad un costo di 1,99 euro. Con la seconda opzione, gli utenti avranno a disposizione 100 GB di traffico dati ad un costo di 2,99 euro al mese. Con la terza opzione aggiuntiva, invece, gli utenti potranno invece ricevere fino a 200 GB di traffico dati ad un costo di 4,99 euro. Rimane poi l’ultima opzione che arriva ad includere giga senza limiti ad un costo di 6,99 euro.

Tuttavia, come successo già in passato, queste opzioni aggiuntive non saranno attivabili da tutti i già clienti dell’operatore. Queste opzioni extra sono infatti ad personam, quindi attivabili da tutti i clienti dell’operatore che riceveranno una apposita comunicazione, tramite SMS, sull’app ufficiale dell’operatore telefonico TIM oppure sul sito ufficiale dell’operatore.

In questo modo, gli utenti potranno abbinare alla propria offerta di rete mobile altrettanti giga per navigare in tranquillità senza pensieri. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di TIM per scoprire tutte le offerte disponibili.